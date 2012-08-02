Большая ржака!, 2012

Надя, Молоток и Ширяев проводят лучшие годы жизни в работе на захолустном провинциальном канале телевидения. Но каждый из главных героев считает, что достоин большего: благополучия, безбедного существования и веселого отдыха. Они отправляются в столицу, чтобы открыть собственное реалити-шоу, стать звездами и разбогатеть. Участникам проекта предлагается быть искателями золота на необитаемом острове Колчака.
В России для успешного реалити-шоу не нужно больших денег, связей и таланта. Достаточно придумать историю о закопанных сокровищах, рассказать об этом самым жадным жителям маленького городка, и процесс безумных гонок за победу запущен.
Чего только не сделает человек ради достижения поставленной цели: вырвется из рук сумасшедших проводниц, победит взвод десантников и переживет авиакатастрофу. Но каков будет финал?