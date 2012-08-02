Большая ржака!, 2012

В России для успешного реалити-шоу не нужно больших денег, связей и таланта. Достаточно придумать историю о закопанных сокровищах​, рассказать об этом самым жадным жителям маленького городка, и процесс безумных гонок за победу запущен.

Чего только не сделает человек ради достижения поставленной цели: вырвется из рук сумасшедших проводниц, победит взвод десантников и переживет авиакатастрофу. Но каков будет финал?