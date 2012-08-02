Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большая ржака! Большая ржака!
Киноафиша Фильмы Большая ржака!

Большая ржака!, 2012

2012 / Россия
3.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 1.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Надя, Молоток и Ширяев проводят лучшие годы жизни в работе на захолустном провинциальном канале телевидения. Но каждый из главных героев считает, что достоин большего: благополучия, безбедного существования и веселого отдыха. Они отправляются в столицу, чтобы открыть собственное реалити-шоу, стать звездами и разбогатеть. Участникам проекта предлагается быть искателями золота на необитаемом острове Колчака.

  • Режиссер фильма, Виталий Москаленко, известен по работе «Китайский сервиз».
  • Авторы при создании замысла вдохновлялись фильмом «Крысиные бега».
  • Популярный видеоблогер, специализирующийся на обзорах российских фильмов, Евгений Баженов, раскритиковал уровень юморе в киноленте и удостоил ее воображаемой премии «Михалоскар».
  • Исполнители главных ролей, Сергей Писаренко и Евгений Никишин, запомнились зрителю по известной команде КВН «Уездный город», а Сергей Дорогов – как звезда комичного телевизионного шоу «Шесть кадров».
  • Героиня Анны Семенович, согласно сюжету, находилась на пятом месяце беременности. Актриса была вынуждена использовать специальные вставки в своем костюме.

В России для успешного реалити-шоу не нужно больших денег, связей и таланта. Достаточно придумать историю о закопанных сокровищах​, рассказать об этом самым жадным жителям маленького городка, и процесс безумных гонок за победу запущен.

Чего только не сделает человек ради достижения поставленной цели: вырвется из рук сумасшедших проводниц, победит взвод десантников и переживет авиакатастрофу. Но каков будет финал?

3.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 1.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 2 августа 2012
Премьера в мире 2 августа 2012
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Виталий Москаленко
В ролях
Сергей Писаренко
Сергей Писаренко
Евгений Никишин
Анна Семенович
Анна Семенович
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Бледнолицый лжец
Бледнолицый лжец (2001)
4.9
Бобро Поржаловать
Бобро Поржаловать (2008)
7.111111
Вицмундиръ
Вицмундиръ (2001)
0
Китайский сервиз
Китайский сервиз (1999)
6.8
Руд и Сэм
Руд и Сэм (2007)
6.2
Семейка Триллера
Семейка Триллера (2016)
0
Праздник взаперти
Праздник взаперти (2012)
5.3
Варенье из Сакуры
Варенье из Сакуры (2011)
5.3
Очень русский детектив
Очень русский детектив (2008)
5.55
Пока ночь не разлучит
Пока ночь не разлучит (2012)
6.2
Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона (2011)
3.3461537
Четыре таксиста и собака 2
Четыре таксиста и собака 2 (2006)
5.7647057
Постер фильма Большая ржака! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
отрывок 3
Отрывок 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App