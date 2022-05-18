«Приплыли!»: Рецензия Киноафиши

Экраны российских кинотеатров готовятся к настоящему яркому всплеску — в прокат выходит лента «Приплыли!» Юрия Ярушникова, для которого это дебютная полнометражная работа. Элементы черной комедии, гламурного криминала и русской ментальности сплетаются на все 85 минут хронометража и позволяют немного забыться в чудаковатости главных героев.

Молодой парень Паша мечтает о самом романтичном предложении руки и сердца своей девушке Тане, которая очень любит культовую мелодраму «Титаник». Внимательный возлюбленный решает организовать один из самых важных моментов в жизни именно в стиле и духе известной сцены из фильма. Однако мечты мечтами, а реальность оказывается намного сложнее, чем предполагалось на первый взгляд. Обычное летнее и теплое путешествие на европейский курорт оборачивается чередой непредвиденных криминальных, но в то же время очень комичных событий.

Приплыли!

Абсурдность начинается уже с того, что отец Паши предлагает использовать свою драгоценную яхту в качестве аналога самого «Титаника». Главному герою это только на руку, ведь тогда не надо будет заморачиваться с довольно сложным реквизитом, который самому достать не так просто. Но одно дело – собрать все недостающие элементы, продумать сценарий, позвать массовку, другое – привести задуманное в действие. Даже самый четкий план может выйти из строя, а когда никто не застрахован от непредсказуемости человеческого фактора, то всегда стоит учитывать возможность провала. Несмотря на ожидаемые для зрителя, но непредсказуемые для героя и поэтому забавные препятствия на пути, Паша не сдается в намерении сделать предложение любимой девушке. Тут и начинается настоящая легкая, инфантильная (в лучшем смысле этого слова) комедия положений.

Настоящие романтики в наши времена идут на самые крайние меры, так как удивить своих ненаглядных зачастую непросто. Ужины в дорогих ресторанах, арендованный зал в кинотеатре и просмотр «Дневника памяти» для двоих, прыжки с парашюта — чего только ни придумают люди на этих свиданиях. В каком-то смысле фильм заставляет задуматься, что, возможно, большие жесты во имя любви не всегда так уж необходимы. Простое признание в истинных чувствах иногда сильнее любого дорого сюрприза. Но поэтому мы и совершаем ошибки в жизни, ведь в итоге именно они открывают нам глаза на, казалось бы, простые вещи.

Такие комичные картины, как «Приплыли!», зрителей от возможных ошибок в жизни предостерегают, но делают это в форме очень знакомого, теплого и иногда абсурдного юмора. Символика бытовой комедии совершенно не отталкивает, а наоборот привлекает простого русского зрителя, желающего спокойно и приятно провести вечер в компании близкого человека. Большинство людей сможет найти в сюжете себя и легко сравнить с главным героем Пашей. Другие же отдадутся ностальгии и снова начнут мечтать о ярком и солнечном отпуске, будь то за границей или на родине.

Приплыли!

Хаотичность отношений между героями, источником которой является романтическая душа Паши, больше похожа на безумство другой комедии – «Горько!» Жоры Крыжовникова. Однако российская «чернуха» первого практически не используется в дебюте Юрия Ярушникова. Присутствие ее изредка проскальзывает, но режиссер совершенно не делает акцент на этом, потому что криминальная сторона истории в «Приплыли!» – это инструмент наполнения сюжета неожиданными поворотами и, при этом способ комментирования неких реалий жизни, которые делают комедию не только смешной, но и актуальной.

Картина «Приплыли!» — это, можно сказать, хороший предстарт летнему сезону, который может вас вдохновить на решение наконец-таки взять наверняка заслуженный отпуск. При этом, если вы фанат российских камерных комедий, то этот фильм гарантированно скрасит один из ваших свободных вечеров не только благодаря шуткам и иногда абсурдным ситуациям, но и определенной доле здорового реализма, без которого не обходится ни одна по-настоящему хорошая история.