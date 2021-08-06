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Маргарита Аброськина
Маргарита Аброськина
Margarita Abroskina
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Маргарита Аброськина
Margarita Abroskina
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Дата рождения
25 июня 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, Россия
Рост
173 см
Биография Маргариты Аброськиной
Родилась 25 июня 1994 года. Москва, Россия.
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Фильмография Маргариты Аброськиной
Приплыли!
комедия
2022, Россия
0.0
Первый снег
драма, комедия
2022, Россия
0.0
Спайс бойз
драма, триллер
2019, Беларусь
6.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Маргарита Аброськина рассказывает, что посмотреть
16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сериал «Охотник за призраками». В центре сюжета компания друзей, которая решила снять документальное кино о сверхъестественном. В честь приближающейся главной паранормальной премьеры лета Маргарита рассказала Киноафише о том, какие фильмы она любит и какой сериал можно пересматривать множество раз.
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6 августа 2021 19:00
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