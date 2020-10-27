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Александр Соколовский

Александр Соколовский
Александр Соколовский
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Дата рождения
12 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Александра Соколовского

Александр Соколовский родился 12 февраля 1989 года в Ленинграде. Несмотря на то, что в семье будущего актера никто не имел отношения к кинематографу, мысли о будущей профессии посетили мальчика еще в 12 лет. Однако позже Саша задумался об экономическом факультете, после увлекся журналистикой. Отправившись после школы в Москву, Александр подал документы сразу в несколько вузов и, к своему же удивлению, был принят в ГИТИС в мастерскую Евгения Стеблова.

После института Соколовский поступил в Московский губернский театр под управлением Сергея Безрукова, где сыграл несколько ролей в приключенческих пьесах. Поначалу начинающий актер робел на сцене, но после главной роли в постановке «Весна» по рассказам Михаила Задорнова в нем проснулся актерский запал.

Первые второстепенные роли в кино доставались Соколовскому еще во времена студенчества. Одной из таких актерских работ в 2005 году стало участие в сериале «Каменская». Однако своим полноценным дебютом сам актер считает роль в сериале «Раскол» Николая Досталя. По признанию Александра, благодаря этому проекту он научился грамотно подавать себя на камеру, чему не учат студентов ГИТИСа.

После этого у Соколовского долгое время не было работы по профессии. Ему даже пришлось вернуться в Санкт-Петербург и какое-то время проработать официантом в «Пулково». Однако через какое-то время настойчивый юноша вновь прибыл в столицу, где устроился администратором в кинокомпанию, попробовал себя в режиссуре и продюсировании. Тем не менее будущий актер не оставлял надежды вернуться в кадр. И фортуна улыбнулась Соколовскому: вскоре он получил несколько предложений. После участия в сериале «Вангелия» в 2013 году к нему пришла популярность.

Соколовский холост, детей у него нет. Какое-то время он встречался с моделью и художницей Ульяной Грошевой, которая написала портрет Александра. Но примерно через год пара распалась.

Интересные факты о Александре Соколовском
  • На четвертом курсе Соколовский дебютировал в любительском студенческом театре, у которого не было ни своего помещения, ни финансирования. Проект держался на одном лишь энтузиазме молодых актеров, однако два года участия в нем стали первым серьезным опытом в актерской карьере Александра;
  • Вместе со своими коллегами по «Молодежке» Александр Соколовский занимается благотворительностью. Ребята привозят гуманитарную помощь в детдома и больницы. Для многих воспитанников детских домов звезды стали настоящими героями;
  • В 2016 году Соколовский принял участие в телевизионном проекте «Ледниковый период», в котором его партнершей стала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Вместе они сумели одержать победу в шоу.
Фильмография Александра Соколовского
Ботан и супербаба
Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.0
Приплыли!
Приплыли!
комедия 2022, Россия
0.0
Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
Жизнь без Веры
Жизнь без Веры
мелодрама 2016, Россия
5.0
Суперплохие
Суперплохие
комедия 2016, Россия
5.0
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