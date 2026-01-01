Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер»
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Киноафиша Магнитогорска
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
12 фильмов
Ужасы перед сном
2 фильма
Российское кино
10 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
17 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
15 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
8 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
14 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Наше кино!
20 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
625
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
608
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
333
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
205
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
170
Голодные игры: Рассвет Жатвы
19 ноября 2026
Лучшие фильмы в прокате
8.9
TheatreHD: Globe: Венецианский купец
8.8
Человек-паук: Новый день
8.8
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.7
Одиссея
8.7
Терминатор 2: Судный день
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Темный рыцарь: Возрождение легенды
8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
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В сентябре пачками скупаю дегтярное мыло и тащу домой: нашла ему 5 крутых применений
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Определился главный хит осеннего проката — он деньги гребет лопатой: Паук и Колобок подвинутся ради старой драмы
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