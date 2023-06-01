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Синий Жук Синий Жук
Киноафиша Фильмы Синий Жук Отзывы о фильме «Синий Жук»
Blue Beetle Синий Жук 2023 / США / Мексика
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Отзывы о фильме «Синий Жук»

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xivet43099 1 июня 2023, 16:35
Миру нужны новые супергерои! Очень жду выхода фильма!
1 июня 2023, 16:35 Ответить
Зоя 13 июня 2023, 10:44
Тоже жду. Хотя уже поднадоели фильмы с супер-подростками)))
13 июня 2023, 10:44 Ответить
KN sh 20 июня 2023, 17:08
Попытка снять второго "Гайвера"
20 июня 2023, 17:08 Ответить
Гриша Михайлов 30 июня 2023, 14:29
Очень люблю фильмы про супергероев, хотя вот на счёт детей-супергероев - под вопросом. Мне кажется совсем уж детский фильм будет, хотя я и не сильно взрослый)) Поэтому, думаю, мне понравится
30 июня 2023, 14:29 Ответить
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