«Синий Жук»: Рецензия Киноафиши

Сразу скажем, что по мнению некоторых членов съемочной группы — в частности Рауля Трухильо, сыгравшего суперзлодея Карапакса, — эпитет «латиноамериканский» отдает колониальной риторикой и в отношении американцев мексиканского или пуэрто-риканского происхождения предпочтительнее использовать определение «коренной» (забавно при этом, что сам Трухильо назвал Сьюзен Сарандон единственной «белой» актрисой в фильме).

Так или иначе, DC Studios представили первый фильм своей новой киновселенной, перезапущенной с приходом на пост директора Джеймса Ганна. И начали они с не самого очевидного и по-ганновски немейнстримного супергероя — Синего Жука, впервые появившегося на страницах комиксов в 1939 году (еще в издательстве «Чарльтон») и пережившем позже две реинкарнации. В 1966-м его костюм примерил на себя Тэд Корд, а в перезапуске серии 2006-го года Синим Жуком стал Хайме (или Джеми) Рейес, обычный паренек, живущий в Эль-Пасо, штат Техас.

Синий жук

В фильме, к слову, есть отсылка к месту жительства оригинального Хайме — его кинодвойник обитает в пригороде выдуманного города Палмера-Сити на улице Эль-Пасо. А клан Кордов во главе с жестокосердной Викторией (Сьюзен Сарандон) играет ведущую, если не считать семейство Рейесов, роль в сюжете, начинающегося с возвращения Хайме (Шоло Маридуэнья), который только что окончил колледж (судя по его худи, учился он в Готэме), в родной Палмера-Сити. В аэропорту его встречает всё его пестрое семейство в полном составе: нежные родители Альберто (Дамиан Алькасар) и Росио (Эльпидия Каррильо), саркастичная младшая сестра Милагра (Белисса Эскобедо), милая бабуля (Адриана Барраса) и самый большой чудак в семье дядя Руди (Джордж Лопес), верящий в теории заговора. Не успевает Хайме насладиться тако в любимом ресторане, как узнает, что у отца недавно случился «небольшой» сердечный приступ, семейный бизнес — автосервис — пришлось закрыть, а корпорация Kord грозится забрать у Рейесов дом за неуплату. Впрочем, семья не отчаивается. Главное, как говорит Альберто, — la familia, которая вечна.

Вместо юридической школы Хайме поступает на работу в один из отелей, принадлежащих Кордам, знакомится с прекрасноликой и добросердечной Дженни (Бруна Маркезини), племянницей Виктории, не согласной с тем, как ее тетя управляет компанией, и по стечению обстоятельств становится избранником Скарабея — древнего инопланетного артефакта огромной силы, которым корпорация «Корд» желает завладеть с раздражающе прозаической целью создания партии суперсолдат.

Синий жук

Скарабей буквально вселяется в тело Хайме, а позже начинает симбиотическое с ним слияние. Разумеется, Виктории и ее подручному Карапаксу (тот самый Трухильо), жертве ее экспериментов, всё это не слишком нравится, так что они открывают сезон охоты на Синих Жуков. Тем временем Хайме постепенно влюбляется в Дженни, отцом которой был Тед Корд (второй по счету Синий Жук в комиксах), знакомится с новыми возможностями Ха-Джи — так голос симбиота ему представляется — и сопутствующими суперсилами.

Удача постановки Анхеля Мануэля Сото, которому ассистировал оператор Павел Погоржельский, известный по работе с Ари Астером, в легкости, с которой действие мчится по непременным для супергеройского жанра остановкам сюжета — представление, происхождение, романтическая линия, потеря близкого, поиск внутреннего источника силы. «Смазывает» механизм повествования семейная химия Рейесов, выглядящих как самая обычная мексикано-американская семья, оказавшаяся в необычных обстоятельствах. В их «обычности» и «реальности» — по меркам жанра — видится главная удача фильма, у которого предостаточно объективных недостатков.

Синий жук

И главный из них отсутствие выразительного главного героя. Хайме — персонаж до скуки положительный, про него в любой момент можно, не кривя душой, спеть For He's a Jolly Good Fellow. К счастью, семья Хайме всячески парнишку затмевает, а улыбка сыгравшего его Шоло Маридуэньи достаточно лучезарна и наивна, чтобы простить ему (на первый раз) этот типичный для супергероики грех. Почти в той же степени невыразительна и Виктория Корд, которую в полнотелого персонажа не смогла превратить даже Сьюзен Сарандон.

Что же касается вынесенного в заголовок этнического акцента, то он явно идет фильму на пользу. Да, это по-прежнему типичный студийный супергеройский блокбастер, снятый по понятным лекалам сюжетостроения и монтажа, но кое-какие его сцены смотрятся живо и естественно, что для жанра, покрытого слоем пыли из отработанных условностей, является исключением, а не правилом. Толкового социокультурного комментария у Сото и сценариста Даннета-Алкосера не вышло, противостояние двух семейств — условно белых Кордов и мигрантов Рейесов — вышло формальным, не выходящим за рамки сюжетной борьбы за макгаффин (здесь — Скарабея). Что, впрочем, может быть и к лучшему. В неловких руках молот идеологии, то бьющий по пальцу, то вылетающий из рук, превращает драму в комедию, а комедию в фарс.

Начало новой киновселенной DC, положенное «Синим жуком», которому, кажется, есть еще о чём рассказать (подробности в сцене после титров), выглядит если не многообещающим, то хотя бы не удручающим и заканчивается простой истиной, не слишком характерной для жанра — прежде чем спасать мир, позаботься о своей семье.