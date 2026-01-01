Эльпидия Каррильо

Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне

2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»

Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком

«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань

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