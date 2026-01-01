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Эльпидия Каррильо
Elpidia Carrillo
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Эльпидия Каррильо
Эльпидия Каррильо
Elpidia Carrillo
Дата рождения
16 августа 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Паракуаро, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Эльпидия Каррильо
Родилась 16 августа 1961 года.
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