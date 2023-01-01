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Анхель Мануэль Сото
Angel Manuel Soto
Киноафиша
Персоны
Анхель Мануэль Сото
Анхель Мануэль Сото
Angel Manuel Soto
Дата рождения
28 января 1983
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сантурсе, США
Популярные фильмы
Короли Шарм-Сити
(2020)
6.6
Menudo: Вечно молодые
(2022)
0
Синий Жук
(2023)
0
Фильмография Анхель Мануэль Сото
Жанр
Все
Боевик
Документальный
Драма
Приключения
Фантастика
Год
Все
2023
2022
2020
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Режиссер
3
Синий Жук
Blue Beetle
боевик, приключения, фантастика
2023, США / Мексика
Menudo: Вечно молодые
документальный
2022, США
6.6
Короли Шарм-Сити
Twelve
драма
2020, США
Новости о Анхель Мануэль Сото
Мексиканский подросток обретает суперспособности в трейлере фильма DC «Синий Жук»
Фильм DC «Синий Жук» имеет «полную поддержку» со стороны Warner Bros Discovery
Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук»
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