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Киноафиша Новости DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон

DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон

28 июля 2023 14:19
DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон

Актрисе очень понравилось играть злодейку.

Портал Entertainment Weekly поделился порцией свежих эксклюзивных кадров из кинокомикса DC «Синий жук», на которых запечатлена героиня Сьюзен Сарандон. В картине про латиноамериканского супергероя обладательница премии «Оскар» сыграла проповедующую империализм злодейку Викторию Корд. В сопроводительном интервью актриса поделилась мыслями о своем персонаже:

Она проталкивает империализм во имя демократии. На самом же деле она просто разыгрывает этот фарс, чтобы заполучить богатство, уран и другие природные ресурсы. Она делает вид, что якобы хочет обезопасить демократию. Я поняла, что окунуться во все это будет очень весело. Она сильная женщина, всецело посветившая себя семейному бизнесу, однако отец по итогу отдал его своему сыну, а не ей, что стало для Виктории шоком. Наследник творил безответственные поступки, потихоньку все разрушая, а потом просто исчез, повесив проблемы на плечи сестры. Виктория по итогу сумела восстановить бизнес, но случившееся не прошло для нее бесследно.

DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон В фильме Warner Bros. рассказывается о приключениях молодого мексиканского парня из города Палмера-Сити по имени Хайме Рейес. Волею судьбы он становится носителем необыкновенного Скарабея — древнего биотехнологического артефакта, наделившего протагониста мощным экзоскелетом-броней и сверхспособностями. При поддержке своих колоритных родственников, юноша становится новым блюстителем справедливости.

Ведущую роль сыграл звезда сериала «Кобра Кай» Шоло Маридуэнья, а в остальной каст вошли Харви Гильен, Бруна Маркезини, Бекки Джи, Рауль Макс Трухильо, Эльпидия Каррильо, Джордж Лопес, Адриана Барраса, Дамиан Алькасар и Хорхе Хименес. Режиссером выступил Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). Сценарий написал Гарет Даннет Алькосер («Мисс Пуля»).

DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон Премьера «Синего жука» намечена на 18 августа.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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