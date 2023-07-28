DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон

Портал Entertainment Weekly поделился порцией свежих эксклюзивных кадров из кинокомикса DC «Синий жук», на которых запечатлена героиня Сьюзен Сарандон. В картине про латиноамериканского супергероя обладательница премии «Оскар» сыграла проповедующую империализм злодейку Викторию Корд. В сопроводительном интервью актриса поделилась мыслями о своем персонаже:

Она проталкивает империализм во имя демократии. На самом же деле она просто разыгрывает этот фарс, чтобы заполучить богатство, уран и другие природные ресурсы. Она делает вид, что якобы хочет обезопасить демократию. Я поняла, что окунуться во все это будет очень весело. Она сильная женщина, всецело посветившая себя семейному бизнесу, однако отец по итогу отдал его своему сыну, а не ей, что стало для Виктории шоком. Наследник творил безответственные поступки, потихоньку все разрушая, а потом просто исчез, повесив проблемы на плечи сестры. Виктория по итогу сумела восстановить бизнес, но случившееся не прошло для нее бесследно.

В фильме Warner Bros. рассказывается о приключениях молодого мексиканского парня из города Палмера-Сити по имени Хайме Рейес. Волею судьбы он становится носителем необыкновенного Скарабея — древнего биотехнологического артефакта, наделившего протагониста мощным экзоскелетом-броней и сверхспособностями. При поддержке своих колоритных родственников, юноша становится новым блюстителем справедливости.

Ведущую роль сыграл звезда сериала «Кобра Кай» Шоло Маридуэнья, а в остальной каст вошли Харви Гильен, Бруна Маркезини, Бекки Джи, Рауль Макс Трухильо, Эльпидия Каррильо, Джордж Лопес, Адриана Барраса, Дамиан Алькасар и Хорхе Хименес. Режиссером выступил Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). Сценарий написал Гарет Даннет Алькосер («Мисс Пуля»).

Премьера «Синего жука» намечена на 18 августа.