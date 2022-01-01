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Джордж Лопес
Джордж Лопес
George Lopez
О персоне
Фильмография
Джордж Лопес
George Lopez
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Дата рождения
23 апреля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Биография Джордж Лопес
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Фильмография Джордж Лопес
Выбивая долги
триллер, драма, криминал
2020, США
5.0
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
фэнтези, комедия, семейный, боевик
2020, США
3.0
Красная река
боевик, триллер
2018, США
4.0
Жизнь робота
спорт
2015, США
7.0
Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация
2014, США
7.0
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.0
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
Крошка из Беверли-Хиллз 2
комедия
2010, США
6.0
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