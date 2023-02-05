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Киноафиша Новости От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год 

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год 

5 февраля 2023 12:00
От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год

Вас ждут путешествия во времени, приближающийся конец света и нападки гигантских монстров. 

Серый человек

Масштабный боевик, вышедший в середине лета прошлого года. Сюжет повествует о спецагенте под кодовым именем Сьерра Шесть (Райан Гослинг), который волею обстоятельств вынужден скрываться от ЦРУ. При устранении очередной цели Шестой узнает, что случайно убил бывшего Сьерра Четыре, и получает носитель с информацией, представляющей угрозу для всей секретной программы. Теперь с помощью агента Дэни Миранды и куратора Дональда Фицроя Шестой должен скрываться от начальства, чтобы избежать встречи с наемником и, в частности, бывшим агентом-социопатом Ллойдом Хансеном (Крис Эванс), который не остановится ни перед чем, чтобы убить его.

«Серый человек» целых шесть недель держался в десятке мировых лидеров: с 17 июля по 4 сентября он собрал 265 980 000 часов просмотра. Сейчас он считается четвертым по времени просмотра фильмом — 253 870 000 часов за 28 дней.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Серый человек

Проект Адам

История о 12-летнем Адаме, который однажды ночью обнаруживает в своем гараже взрослую версию себя (Райан Рейнольдс). Дело в том, что главный герой потерял отца (Марк Руффало) и теперь вернулся в прошлое, что найти его и спасти мир. В процессе приключений два Адама ссорятся, мирятся и пытаются справится с травмой потери отца.

Проект продержался в топе стриминга 8 недель и за это время смог собрать 260 520 000 часов просмотров. Сейчас он входит в пятерку самых популярных фильмов всех времен на Netflix — 233 160 000 просмотров за 28 дней.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Проект Адам

Пурпурные сердца

Необычная мелодрама с душераздирающим сюжетом, которая заставит вас плакать. По сюжету, талантливая певица Кэсси Салазар и морпех в третьем поколении Люк Морроу соглашаются на фиктивный брак. Они старательно делают вид, что сильно любят друг друга, пишут письма и регулярно созваниваются по видео. Однако этот, казалось бы, идеальный план прерывает страшная трагедия — Люк попадает в больницу из-за тяжелого ранения. Жизнь и смерть переплетаются, и на их фоне герои начинают постепенно влюбляться друг в друга. «Пурпурные сердца» нельзя назвать шедевром современного ромкома, но они точно откликаются где-то внутри. Возможно, дело в необычной истории, возможно, влияет драматический накал, а возможно, создатели фильма тонко играют с темой ностальгии, окуная зрителей в атмосферу мелодрам из десятых.

В любом случае «Пурпурные сердца» смогли продержаться целых 6 недель в десятке мировых лидеров, собрав за это время 240 480 000 часов просмотров.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Пурпурные сердца

Прорваться в НБА

Спортивная драма с Адамом Сэндлером в главной роли, которая покорила поклонников баскетбола. Бывший баскетбольный скаут Стэнли Сугерман случайно обнаруживает испанского баскетболиста-любителя Бо Круза, который играет в парке за пределами Мадрида. Стэнли видит в молодом игроке талант, но начальство не желает рисковать ради среднего новичка. Подпитываемый новой целью, герой Сэндлера ставит перед собой задачу подготовить Бо к НБА, поскольку считает, что они оба могут это сделать.

2022 год стал для Адама Сэндлера в какой-то степени прорывным: он смог заново напомнить о себе не только как об отличном продюсере, но и как об актере. Кроме этого, тема баскетбола стала больше фигурировать в кино, и это не прошло мимо Сэндлера. За первые 6 недель «Прорваться в НБА» набрал 198 310 000 часов просмотров и держался в топе с 5 июня по 17 июля.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Прорваться в НБА

Аферист из Tinder

Скандально известное документальное расследование о самом известном мошеннике в Tinder. Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Иегуда Хают) обманывал многих женщин в приложении знакомств на протяжении нескольких лет. Мошенническая схема всегда была одна и та же: представиться богатым наследником, втереться в доверие, а потом начать выкачивать деньги из жертв, аргументируя свои действия острой нуждой. Влюбленные девушки наивно доверяли аферисту, брали на себя кредиты и отдавали Саймону свои деньги. В 2019 году мошенник был арестован, а в 2022-м Netflix выпустил о нем фильм.

«Аферист из Tinder» задержался на 5 недель в десятке мировых лидеров — 172 130 000 часов с 30 января по 6 марта.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Аферист из Tinder

Морской монстр

Трогательный анимационный проект от создателей «Города героев», сюжет которого повествует о богатом королевстве, которое ведет многолетнюю войну с монстрами. В результате такой борьбы самым почетным занятием в государстве стала охота на монстров. Главный защитник королевства — корабль «Неизбежный» во главе с мрачным капитаном Кроу (Джаред Харрис) и его преемником, охотником Джейкобом Холландом (Карл Урбан). Но новая миссия «Неизбежного» проваливается, когда на борт тайно проникает юная Мэйси Брамбл (Зарис-Энджел Хатор). Мэйси отправляется в путешествие вместе с главными героями и совершает главное открытие: монстры не такие злые, как всем кажется.

«Морской монстр» продержался 7 недель в десятке мировых лидеров — 190 150 000 часов с 3 июля по 21 августа.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Морской монстр

Энола Холмс — 2

Сиквел с Милли Бобби Браун о юной сестре знаменитого сыщика. После триумфа раскрытия своего первого дела Энола Холмс открывает собственное сыскное агентство. К сожалению, заказы не поступают, и Энола практически отчаивается, пока незнакомая девушка не просит найти ее сестру. Но этот случай оказывается гораздо более загадочным, чем кажется на первый взгляд.

Как и первая часть, «Энола Холмс — 2» собирает огромные просмотры на стриминге. Фильм 4 недели держится в топе с порядка 158 000 000 часов зрительских просмотров.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Энола Холмс — 2

На Западном фронте без перемен

История рассказывает о трех подростках — Пауле Боймере и его друзьях Альберте и Мюллере, — добровольно вступивших в немецкую армию на волне патриотического рвения, которое исчезает, когда друзья попадают на фронт. Это картина о романтизации войны и столкновении идеологии с реальностью, которая страшна и по-настоящему уродлива. Фильм вышел драматичным, жутким, пугающим и актуальным на все времена.

Производством занималась Германия, поэтому «На Западном фронте без перемен» вошел в топ неанглоязычных работ от Netflix, но это не помешало собрать картине 103 420 000 часов просмотров и оставаться в десятке мировых лидеров в течение 5 недель.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
На Западном фронте без перемен

Не смотрите наверх

Абсолютный чемпион по просмотрам среди зрителей и фильм, который удивительно точно попал в актуальную повестку. Сюжет крутится вокруг профессора Рэндалла Минди (Леонардо ДиКаприо) и его аспирантки Кейт Дибиаси (Дженнифер Лоуренс), которые неожиданно для себя обнаруживают, что к Земле с большой скоростью движется комета. Ученые пытаются заявить об этом на весь мир и даже доходят до президента, но их, к сожалению, останавливает старый добрый капитализм и желание богатого бизнесмена нажиться на комете.

«Не смотрите наверх» — это не просто фильм. Это емкое социальное высказывание об осознанности, политике и современности. Честно признаться, смотреть на такое немного страшно, кажется, что иногда мы все выбираем не смотреть наверх. Картина настолько зацепила зрителей, что количество просмотренных часов сейчас насчитывает около 360 000 000.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Не смотрите наверх

Тролль

И последний, но не по значению, норвежский фильм в жанре фэнтези, повествующий о пробуждении тысячелетнего тролля. В тихом норвежском городке случается переполох: гигантское существо выходит из горы и разрушает поселение. Правительство направляет на устранение этой проблемы все возможные силы — технику, военных и ученых. Ситуация обостряется настолько, что тролль начинает приближаться к столице, и главным героям предстоит приложить к решению этой проблемы много сил и спасти мир.

«Тролль» находился 4 недели в топ-10 мира, а общее количество просмотров за это время заняло почти 153 000 000 часов.

От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год
Тролль

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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