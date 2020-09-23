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Энола Холмс Энола Холмс
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Enola Holmes

Энола Холмс, 2020

2020 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Англия, 1884 год. В день своего 16-летия Энола Холмс обнаруживает, что её мама бесследно пропала. Обратившись за помощью к давно покинувшим отчий дом братьям Майкрофту и Шерлоку, девушка не получает ожидаемой поддержки. Поскольку отец умер рано, мать - женщина прогрессивных взглядов - воспитывала и обучала дочь сама, и теперь юная Энола не соответствует общепринятому представлению о приличной молодой особе. Хоть Шерлок и сочувствует сестре, Майкрофт является её законным опекуном и собирается отправить в женский пансион. Будучи не в восторге от данной перспективы, Энола начинает разгадывать оставленные матерью подсказки и, переодевшись мальчиком, тайком садится на поезд в Лондон, где знакомится с молодым виконтом, тоже сбежавшим от своей родни.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 23 сентября 2020
Премьера в мире 23 сентября 2020
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гарри Брэдбир
В ролях
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Берн Горман
Берн Горман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Энола Холмс 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Съемки «Энолы Холмс 2» подошли к концу Бонусом Netflix поделился видео с последнего дня на площадке.
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10 января 2022 12:55
Генри Кавилл завершил съемки в «Эноле Холмс 2» Актер сообщил об этом в отдельном видео.
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29 ноября 2021 15:19
Хелена Бонем Картер вернется в сиквеле «Энолы Холмс» Одну из ролей получил также Дэвид Тьюлис. 
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29 сентября 2021 10:01
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