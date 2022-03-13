Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проект Адам Проект Адам
Киноафиша Фильмы Проект Адам Отзывы о фильме «Проект Адам»
The Adam Project Проект Адам 2022 / США
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Проект Адам»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пилот Адам (Райан Рейнольдс) из 2050 года перемещается в прошлое — в наши дни. Здесь он встречает самого себя в детстве (начинающий актер Уокер Скобелл). Теперь необычной парочке нужно придумать, как спасти любимую женщину взрослого Адама и помешать злодейке из будущего исполнить свой план. Но для этого им понадобится помощь отца (Марк Руффало), которого можно встретить только переместившись еще дальше во времени. Меньше года назад, в августе 2021 года, в мировом прокате с успехом…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Артем Данилов 13 марта 2022, 13:23
Оценка
Фильм получился каким то картонным , напичкан спецэффектами но как то все по сюжету глупо и несвязанно , без захватывающего сценария . В целом после Супергероя Райен Рейнольдс уже стал сниматься в откровенном г...не и этот фильм Проект Адам тому реальное подтверждение какой то современный look для подростков скорее с светящиимися лампочками и лазерами джедая   , для 40 летнего мужика как Рейнольдс сниматься в таком г...означает что  карьера у него уже дала сбой и в реальное  интересное кино уже не зовут . 
13 марта 2022, 13:23 Ответить
Comon 26 августа 2022, 23:21
Оценка
Да уж, каков фильм - таков и Рейнольдс.. Бывает конечно когда действительно крутой актёр играет даже в плохом фильме - по своему, и тем самым вытягивая его. Но здесь явно не тот случай
26 августа 2022, 23:21 Ответить
Дмитрий Дмитриев 15 января 2023, 17:04
Конечно, хотелось бы лучше чтоб снят фильм, но увы.
15 января 2023, 17:04 Ответить
Дмитрий Дмитриев 15 января 2023, 17:09
Ой, Блин. Это ошибся с другим фильмом "Чёрный адам". А Этот фильм хороший, мне понравился.
15 января 2023, 17:09 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 4 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 23 комментария
Никто
Никто 22 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 2 комментария
Треугольник печали
Треугольник печали 14 комментариев
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы 2 комментария
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 40 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Андрей Кончаловский обещал любить ее всю жизнь: ахнете, увидев эту красавицу из Франции
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше