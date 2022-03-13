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Пилот Адам (Райан Рейнольдс) из 2050 года перемещается в прошлое — в наши дни. Здесь он встречает самого себя в детстве (начинающий актер Уокер Скобелл). Теперь необычной парочке нужно придумать, как спасти любимую женщину взрослого Адама и помешать злодейке из будущего исполнить свой план. Но для этого им понадобится помощь отца (Марк Руффало), которого можно встретить только переместившись еще дальше во времени. Меньше года назад, в августе 2021 года, в мировом прокате с успехом…