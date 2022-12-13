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Главный герой 2

Free Guy Sequel
США / боевик, приключения, комедия / 18+

В ролях

Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Guy
Режиссер Шон Леви
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
Free Guy Sequel

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 декабря 2022

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Новости о фильме

Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя»
13 декабря 2022 16:34 Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя» Постановщик объяснил причину на примере «Живой стали».
Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы
4 марта 2022 15:47 Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы У студии большие планы на эти франшизы.

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