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Главный герой 2
Главный герой 2
Free Guy Sequel
США / боевик, приключения, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Похожие
В ролях
Райан Рейнольдс
Guy
Режиссер
Шон Леви
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Free Guy Sequel
Еще
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 13 декабря 2022
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Новости о фильме
13 декабря 2022 16:34
Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя»
Постановщик объяснил причину на примере «Живой стали».
4 марта 2022 15:47
Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы
У студии большие планы на эти франшизы.
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