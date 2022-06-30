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Джонатан Троппер
Джонатан Троппер
Jonathan Tropper
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Джонатан Троппер
Jonathan Tropper
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Дата рождения
19 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ривердейл, Бронкс, Нью-Йорк, США
Биография Джонатана Троппера
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Сериал «Видеть» с Джесоном Момоа завершится третьим сезоном
Также появился тизер заключительных серий.
Написать
30 июня 2022 15:08
Сериал о гангстерах и боевых искусствах «Воин» продлен на третий сезон
Продолжение выпустят на HBO Max.
Написать
15 апреля 2021 13:57
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