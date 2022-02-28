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Валери Лемерсье

Valérie Lemercier
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье Valérie Lemercier
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Дата рождения
9 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Валери Лемерсье

Родилась 9 марта 1964 года. Дьеп, Франция.

Фильмография Валери Лемерсье
Неувольняемый
Неувольняемый
комедия 2022, Франция
7.0
Голос любви
Голос любви
драма 2020, Канада / Франция
7.0
Нёйи, ее мать! 2
Нёйи, ее мать! 2
комедия 2018, Франция
5.0
Лара Фабиан: Вечер вокруг света
Лара Фабиан: Вечер вокруг света
документальный, мюзикл 2015, Франция / Чехия
0.0
Каникулы маленького Николя
Каникулы маленького Николя
комедия 2014, Франция
6.0
Любовь живет три года
Любовь живет три года
комедия, мелодрама 2012, Франция
5.0
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
комедия 2012, Франция
6.0
Твоя рука в моей руке
Твоя рука в моей руке
комедия, мелодрама 2012, Франция
4.0
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28 февраля 2022 13:14
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