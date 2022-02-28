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Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
Valérie Lemercier
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Валери Лемерсье
Valérie Lemercier
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Дата рождения
9 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Валери Лемерсье
Родилась 9 марта 1964 года. Дьеп, Франция.
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Фильмография Валери Лемерсье
Неувольняемый
комедия
2022, Франция
7.0
Голос любви
драма
2020, Канада / Франция
7.0
Нёйи, ее мать! 2
комедия
2018, Франция
5.0
Лара Фабиан: Вечер вокруг света
документальный, мюзикл
2015, Франция / Чехия
0.0
Каникулы маленького Николя
комедия
2014, Франция
6.0
Любовь живет три года
комедия, мелодрама
2012, Франция
5.0
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
комедия
2012, Франция
6.0
Твоя рука в моей руке
комедия, мелодрама
2012, Франция
4.0
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