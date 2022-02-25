Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Пламенное сердце - trailer
Киноафиша Трейлеры Пламенное сердце. Trailer

Пламенное сердце. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 декабря 2021
Пламенное сердце – С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться. Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары – сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 25 февраля 2022, 12:35
Оценка
Слегка скучноват
25 февраля 2022, 12:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Пламенное сердце
Пламенное сердце приключения, анимация, комедия, 2022, Франция / Канада
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Холоп 3 - тизер-трейлер 01:14
Холоп 3  тизер-трейлер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Скуф - трейлер 02:17
Скуф  трейлер
Крик 7 - дублированный трейлер 02:19
Крик 7  дублированный трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше