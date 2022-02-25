Пламенное сердце
– С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться. Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары – сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.
