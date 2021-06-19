Три мушкетера, 2021

Молодой воин из французской глубинки отправляется в Париж, чтобы стать настоящим мушкетером. На пути к цели ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, включая коварного кардинала, нацеленного на захват власти. Чтобы защитить родную Францию, новичок вынужден объединиться с тремя опытными королевскими бойцами.
Представляем зрителям новое прочтение классического романа Александра Дюма-отца. На этот раз героями выступают не люди, а антропоморфные звери, тогда как Франция начала XVII века воссоздана при помощи компьютерной анимации. Отправьтесь навстречу невероятным приключениям вместе с любимыми персонажами, знакомыми каждому!
Д’Артаньгав — провинциал, покинувший дом ради того, чтобы осуществить заветную мечту — стать мушкетером при королевском дворе. Очутившись в Париже, юный пес сходу столкнулся с бандой преступников, после чего перешел дорогу трем великим мушкетерам — Атосу, Портосу и Арамису. Несмотря на возникшие разногласия, дерзкий Д’Артаньгав убеждает трио взять себя на обучение. От старших товарищей новичок узнает обо всех тонкостях ведения боя, а также о кодексе, которого придерживаются все мушкетеры.
Впереди Д’Артаньгава и его друзей ждет схватка с Ришелье, который управляет Францией через монарха. За спиной коварного кардинала целая армия подданных, готовых исполнять любые приказы. План по спасению родной страны осложняется, когда Д’Артаньгав встречает прекрасную Джульетту, в которую влюбляется с первого взгляда. Обрести баланс между чувствами и долгом оказывается сложнее, чем предполагалось. Удастся ли юноше справиться со своим первым заданием в качестве мушкетера?
Оригинальное произведение Александра Дюма-отца было опубликовано в 1844 году и практически сразу обрело мировую славу. Впоследствии автор выпустил еще два романа-продолжения, а в совокупности трилогия легла в основу нескольких десятков фильмов.
Трилогия Дюма является одной из самых экранизируемых в истории кино. Впервые «Трех мушкетеров» попытались перенести на экраны еще в конце XIX века. В 1921 году вышла масштабная голливудская адаптация с Дугласом Фэрбенксом в роли Д’Артаньяна. Во Франции в том же году состоялась премьера версии Анри Диаман-Берже в формате сериала — первая в истории немого кино полновесная экранизация произведения Дюма. В звуковой период книга продолжала оставаться востребованной среди кинематографистов всего мира. Помимо знаменитой советской постановки с Михаилом Боярским, например, существует голливудский фильм «Человек в железной маске» с Леонардро ДиКаприо и блокбастер «Мушкетеры» с Миллой Йовович.
В 1981 году на телеэкраны вышел сериал «Д'Артаньгав и три пса-мушкетера», созданный общими усилиями аниматоров из Японии и Испании. В нем все персонажи представлены антропоморфными животными, как и в версии 2021 года.
«Три мушкетера» — первый полнометражный проект в карьере Тони Гарсиа. До этого он поставил два мультсериала «Принцесса Фантагиро» и «Человек-невидимка».
Адаптацией романа Дюма занимался американец Дуглас Лангдэйл, участвовавший в написании сценариев к мультфильмам «Книга жизни», «Возвращение Джафара», а также к эпизодам «Аладдина» и «Черного плаща».
Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту – стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные – опасные, но очень веселые – приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье. Коварный план по захвату власти удастся сорвать только если Д’Артаньгав и мушкетеры выступят… один за всех и все за одного!