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Три мушкетера Три мушкетера
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D'Artacán y los tres Mosqueperros

Три мушкетера, 2021

2021 / Испания
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Мультфильм о смелых псах-мушкетерах по мотивам романа Александра Дюма
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Молодой воин из французской глубинки отправляется в Париж, чтобы стать настоящим мушкетером. На пути к цели ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, включая коварного кардинала, нацеленного на захват власти. Чтобы защитить родную Францию, новичок вынужден объединиться с тремя опытными королевскими бойцами.

Представляем зрителям новое прочтение классического романа Александра Дюма-отца. На этот раз героями выступают не люди, а антропоморфные звери, тогда как Франция начала XVII века воссоздана при помощи компьютерной анимации. Отправьтесь навстречу невероятным приключениям вместе с любимыми персонажами, знакомыми каждому!

Д’Артаньгав — провинциал, покинувший дом ради того, чтобы осуществить заветную мечту — стать мушкетером при королевском дворе. Очутившись в Париже, юный пес сходу столкнулся с бандой преступников, после чего перешел дорогу трем великим мушкетерам — Атосу, Портосу и Арамису. Несмотря на возникшие разногласия, дерзкий Д’Артаньгав убеждает трио взять себя на обучение. От старших товарищей новичок узнает обо всех тонкостях ведения боя, а также о кодексе, которого придерживаются все мушкетеры.

Впереди Д’Артаньгава и его друзей ждет схватка с Ришелье, который управляет Францией через монарха. За спиной коварного кардинала целая армия подданных, готовых исполнять любые приказы. План по спасению родной страны осложняется, когда Д’Артаньгав встречает прекрасную Джульетту, в которую влюбляется с первого взгляда. Обрести баланс между чувствами и долгом оказывается сложнее, чем предполагалось. Удастся ли юноше справиться со своим первым заданием в качестве мушкетера?

Оригинальное произведение Александра Дюма-отца было опубликовано в 1844 году и практически сразу обрело мировую славу. Впоследствии автор выпустил еще два романа-продолжения, а в совокупности трилогия легла в основу нескольких десятков фильмов.

Трилогия Дюма является одной из самых экранизируемых в истории кино. Впервые «Трех мушкетеров» попытались перенести на экраны еще в конце XIX века. В 1921 году вышла масштабная голливудская адаптация с Дугласом Фэрбенксом в роли Д’Артаньяна. Во Франции в том же году состоялась премьера версии Анри Диаман-Берже в формате сериала — первая в истории немого кино полновесная экранизация произведения Дюма. В звуковой период книга продолжала оставаться востребованной среди кинематографистов всего мира. Помимо знаменитой советской постановки с Михаилом Боярским, например, существует голливудский фильм «Человек в железной маске» с Леонардро ДиКаприо и блокбастер «Мушкетеры» с Миллой Йовович.

В 1981 году на телеэкраны вышел сериал «Д'Артаньгав и три пса-мушкетера», созданный общими усилиями аниматоров из Японии и Испании. В нем все персонажи представлены антропоморфными животными, как и в версии 2021 года.

«Три мушкетера» — первый полнометражный проект в карьере Тони Гарсиа. До этого он поставил два мультсериала «Принцесса Фантагиро» и «Человек-невидимка».

Адаптацией романа Дюма занимался американец Дуглас Лангдэйл, участвовавший в написании сценариев к мультфильмам «Книга жизни», «Возвращение Джафара», а также к эпизодам «Аладдина» и «Черного плаща».

Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту – стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные – опасные, но очень веселые – приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье. Коварный план по захвату власти удастся сорвать только если Д’Артаньгав и мушкетеры выступят… один за всех и все за одного!

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 сентября 2021
Премьера онлайн 31 декабря 2021
Премьера в мире 19 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тони Гарсиа
В ролях
Скотт Клевердон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Три мушкетера 3 постера
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