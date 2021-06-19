Три мушкетера, 2021

Молодой воин из французской глубинки отправляется в Париж, чтобы стать настоящим мушкетером. На пути к цели ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, включая коварного кардинала, нацеленного на захват власти. Чтобы защитить родную Францию, новичок вынужден объединиться с тремя опытными королевскими бойцами.

Представляем зрителям новое прочтение классического романа Александра Дюма-отца. На этот раз героями выступают не люди, а антропоморфные звери, тогда как Франция начала XVII века воссоздана при помощи компьютерной анимации. Отправьтесь навстречу невероятным приключениям вместе с любимыми персонажами, знакомыми каждому!

Д’Артаньгав — провинциал, покинувший дом ради того, чтобы осуществить заветную мечту — стать мушкетером при королевском дворе. Очутившись в Париже, юный пес сходу столкнулся с бандой преступников, после чего перешел дорогу трем великим мушкетерам — Атосу, Портосу и Арамису. Несмотря на возникшие разногласия, дерзкий Д’Артаньгав убеждает трио взять себя на обучение. От старших товарищей новичок узнает обо всех тонкостях ведения боя, а также о кодексе, которого придерживаются все мушкетеры.

Впереди Д’Артаньгава и его друзей ждет схватка с Ришелье, который управляет Францией через монарха. За спиной коварного кардинала целая армия подданных, готовых исполнять любые приказы. План по спасению родной страны осложняется, когда Д’Артаньгав встречает прекрасную Джульетту, в которую влюбляется с первого взгляда. Обрести баланс между чувствами и долгом оказывается сложнее, чем предполагалось. Удастся ли юноше справиться со своим первым заданием в качестве мушкетера?