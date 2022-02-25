Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пламенное сердце Пламенное сердце
Киноафиша Фильмы Пламенное сердце Отзывы о мультфильме «Пламенное сердце»
Fireheart Пламенное сердце 2022 / Франция / Канада
7.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Пламенное сердце»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Джорджия с самого детства грезит о том, чтобы пойти по стопам отца-пожарного. Однако суровая реальность, констатирующая, что девушки не могут построить карьеру в данной сфере, разбивает мечты героини вдребезги. Проходят годы, но Джорджия не теряет надежды и втайне от всех регулярно тренируется, чтобы не уступать в силе и ловкости мужчинам. Когда в городе происходит ряд загадочных пожаров, а пожарные один за другим начинают исчезать, у Джорджии появляется возможность проявить себя.…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 25 февраля 2022, 12:35
Оценка
Слегка скучноват
25 февраля 2022, 12:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 38 комментариев
Паралимпиец
Паралимпиец 16 комментариев
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов 2 комментария
Король неба
Король неба 33 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше