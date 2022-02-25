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Джорджия с самого детства грезит о том, чтобы пойти по стопам отца-пожарного. Однако суровая реальность, констатирующая, что девушки не могут построить карьеру в данной сфере, разбивает мечты героини вдребезги. Проходят годы, но Джорджия не теряет надежды и втайне от всех регулярно тренируется, чтобы не уступать в силе и ловкости мужчинам. Когда в городе происходит ряд загадочных пожаров, а пожарные один за другим начинают исчезать, у Джорджии появляется возможность проявить себя.…