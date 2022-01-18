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Марина Александрова

Марина Александрова
Марина Александрова
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Дата рождения
29 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Кишкунмайша, Венгрия
Рост
168 см
Биография Марины Александровой

Марина Александрова родилась 29 августа 1982 года на юге Венгрии, в маленьком городе Кишкунмайше, в семье военного. Прежде чем в 1987 году девочка вместе с родителями оказалась в Ленинграде, она успела пожить на Байкале и в Туле. Там будущая актриса окончила математическую школу, занималась музыкой, играла на арфе. В 9 классе в Марине проснулось желание стать актрисой. Этим девочка в немалой степени разочаровала родителей, которые хотели обеспечить дочери стабильное будущее.

После школы Марина поступила в Щукинское училище, по окончании которого стала актрисой театра «Современник». Будучи первокурсницей, она дебютировала в картине «Северное сияние», после которой сразу полюбилась зрителям. Широкую узнаваемость получила благодаря сериалам, в том числе историческим. Александрова – многоплановая актриса и имеет большую фильмографию, состоящую из картин самых разных жанров.

У Марины были непродолжительные, но очень бурные отношения с актером Александром Домогаровым. В 2008 году она впервые вышла замуж, но уже через два года семья распалась. Позже Александрова стала супругой режиссера Первого канала Андрея Болтенко, от которого родила двух детей – сына Андрея и дочь Катю. 

Интересные факты о Марине Александровой
  • Настоящая фамилия актрисы – Пупенина. Александрова – фамилия бабушки Марины, которую та выбрала из-за благозвучности;
  • В Ленинграде Марина ходила в театральную студию при 5-ом канале, где впервые воочию увидела театральный мир;
  • Марина и ее нынешний муж давно были знакомы, но не воспринимали друг друга с точки зрения потенциальных партнеров. Впоследствии оказалось, что Болтенко очень романтичный. По словам Марины, он часто звал ее на необычные свидания;
  • В 2003 году приняла участие в телепрограмме «Последний герой – 3».
Фильмография Марины Александровой
Я иду искать
Я иду искать
драма, детектив 2022, Россия
0.0
Хочу замуж
Хочу замуж
комедия 2022, Россия
7.0
Душа шпиона
Душа шпиона
детектив, драма 2015, Россия
6.0
Млечный путь
Млечный путь
комедия 2015, Россия
5.0
Нереальная любовь
Нереальная любовь
комедия, драма 2014, Россия
6.0
Все включено 2
Все включено 2
комедия 2013, Россия
4.0
Тэд Джонс и Затерянный город
Тэд Джонс и Затерянный город
анимация 2012, Испания
7.0
Срочно! Ищу мужа
Срочно! Ищу мужа
мелодрама 2011, Россия
5.0
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