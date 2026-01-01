Марина Александрова родилась 29 августа 1982 года на юге Венгрии, в маленьком городе Кишкунмайше, в семье военного. Прежде чем в 1987 году девочка вместе с родителями оказалась в Ленинграде, она успела пожить на Байкале и в Туле. Там будущая актриса окончила математическую школу, занималась музыкой, играла на арфе. В 9 классе в Марине проснулось желание стать актрисой. Этим девочка в немалой степени разочаровала родителей, которые хотели обеспечить дочери стабильное будущее.

После школы Марина поступила в Щукинское училище, по окончании которого стала актрисой театра «Современник». Будучи первокурсницей, она дебютировала в картине «Северное сияние», после которой сразу полюбилась зрителям. Широкую узнаваемость получила благодаря сериалам, в том числе историческим. Александрова – многоплановая актриса и имеет большую фильмографию, состоящую из картин самых разных жанров.

У Марины были непродолжительные, но очень бурные отношения с актером Александром Домогаровым. В 2008 году она впервые вышла замуж, но уже через два года семья распалась. Позже Александрова стала супругой режиссера Первого канала Андрея Болтенко, от которого родила двух детей – сына Андрея и дочь Катю.