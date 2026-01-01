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Марина Александрова
Марина Александрова Marina Aleksandrova
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Марина Александрова

Marina Aleksandrova

Дата рождения
29 августа 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Кишкунмайша, Венгрия
Рост
168 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Марины Александровой

Марина Александрова родилась 29 августа 1982 года на юге Венгрии, в маленьком городе Кишкунмайше, в семье военного. Прежде чем в 1987 году девочка вместе с родителями оказалась в Ленинграде, она успела пожить на Байкале и в Туле. Там будущая актриса окончила математическую школу, занималась музыкой, играла на арфе. В 9 классе в Марине проснулось желание стать актрисой. Этим девочка в немалой степени разочаровала родителей, которые хотели обеспечить дочери стабильное будущее.

После школы Марина поступила в Щукинское училище, по окончании которого стала актрисой театра «Современник». Будучи первокурсницей, она дебютировала в картине «Северное сияние», после которой сразу полюбилась зрителям. Широкую узнаваемость получила благодаря сериалам, в том числе историческим. Александрова – многоплановая актриса и имеет большую фильмографию, состоящую из картин самых разных жанров.

У Марины были непродолжительные, но очень бурные отношения с актером Александром Домогаровым. В 2008 году она впервые вышла замуж, но уже через два года семья распалась. Позже Александрова стала супругой режиссера Первого канала Андрея Болтенко, от которого родила двух детей – сына Андрея и дочь Катю. 

Популярные фильмы

Последователи 8.0
Последователи (2023)
Осторожно — любовь 7.8
Осторожно — любовь (2024)
Манюня 7.7
Манюня (2021)

Фильмография Марины Александровой

Мы из комикса
2027, Россия
На нас летит метеорит
комедия 2027, Россия
Околоточный
детектив 2026, Россия
Мосгаз. Дело №12
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Дыши
драма 2025, Россия
Макрон 5.5
Макрон
комедия 2024, Россия
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Другие проекты Марины Александровой
Варшавская мелодия
12+

Варшавская мелодия

Билеты
Дядя Ваня
12+

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12+

Варшавская мелодия

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Интересные факты о Марине Александровой

  • Настоящая фамилия актрисы – Пупенина. Александрова – фамилия бабушки Марины, которую та выбрала из-за благозвучности;
  • В Ленинграде Марина ходила в театральную студию при 5-ом канале, где впервые воочию увидела театральный мир;
  • Марина и ее нынешний муж давно были знакомы, но не воспринимали друг друга с точки зрения потенциальных партнеров. Впоследствии оказалось, что Болтенко очень романтичный. По словам Марины, он часто звал ее на необычные свидания;
  • В 2003 году приняла участие в телепрограмме «Последний герой – 3».
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