Стрим-сервис Start

Российский стриминговый видеосервис, запущенный медиакомпанией Yellow, Black and White. Контент состоит из собственных продуктов и выпускаемых по лицензии фильмов, документальных программ, анимации. Проекты, снятые материнской компанией, выходят на сервисе раньше, чем на ТВ: так было с сериалом «257 причин, чтобы жить». Все видео доступны по единой подписке и без рекламы. Start активно старается провести международную экспансию, в 2020 году у него было уже более 700 тысяч подписчиков.

Для съемок оригинальных продуктов компания пользуется услугами известных режиссеров, например, Константина Богомолова. Выпущенный под его началом триллер «Содержанки» стал одной из самых дорогих и интересных работ, лицензия на его трансляцию была куплена Amazon. Фантастическая драма «Лучше, чем люди» вышел под брендом Netflix Original первым из всех российских проектов. Сериалы и фильмы, созданные для платформы, обозначаются как «Start Эксклюзив».