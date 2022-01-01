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Стрим-сервис Start

О стрим-сервисе

Российский стриминговый видеосервис, запущенный медиакомпанией Yellow, Black and White. Контент состоит из собственных продуктов и выпускаемых по лицензии фильмов, документальных программ, анимации. Проекты, снятые материнской компанией, выходят на сервисе раньше, чем на ТВ: так было с сериалом «257 причин, чтобы жить». Все видео доступны по единой подписке и без рекламы. Start активно старается провести международную экспансию, в 2020 году у него было уже более 700 тысяч подписчиков.

Для съемок оригинальных продуктов компания пользуется услугами известных режиссеров, например, Константина Богомолова. Выпущенный под его началом триллер «Содержанки» стал одной из самых дорогих и интересных работ, лицензия на его трансляцию была куплена Amazon. Фантастическая драма «Лучше, чем люди» вышел под брендом Netflix Original первым из всех российских проектов. Сериалы и фильмы, созданные для платформы, обозначаются как «Start Эксклюзив».

Фильмы
Абрек
, Россия
0.0
Блондинка
комедия 2022, Россия
0.0
Хочу замуж
Хочу замуж
комедия 2022, Россия
0.0
Многоэтажка
Многоэтажка
триллер, драма 2022, Россия
0.0
Ангелы Милы
Ангелы Милы
документальный 2021, Россия
0.0
Все фильмы
Сериалы
ЖИЗА
ЖИЗА
драма, приключения 2022, Россия
0.0
Два холма
Два холма
комедия 2022, Россия
0.0
Смычок
Смычок
триллер 2022, Россия
0.0
Сестры
Сестры
комедия 2022, Россия
0.0
Карамора
Карамора
мистика, триллер 2022, Россия
0.0
В Бореньке чего-то нет
В Бореньке чего-то нет
комедия, мелодрама 2022, Россия
0.0
Содержанки. Перезагрузка
драма 2022, Россия
0.0
Ева, рожай!
Ева, рожай!
комедия 2022, Россия
0.0
Все сериалы
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