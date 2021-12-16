Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Надежда Сысоева
Надежда Сысоева
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Надежда Сысоева
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 июля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Надежды Сысоевой
Родилась 10 июля 1984 года. Красноярск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Надежды Сысоевой
Хочу замуж
комедия
2022, Россия
7.0
Дракулов
комедия, фэнтези
2021, Россия
5.0
Снегурочка против всех
комедия
2021, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Павел Воля меняет облик в наказание за свое дурное поведение в трейлере комедии «Снегурочка против всех»
Герою придется оказаться в теле помощницы Деда Мороза.
Написать
16 декабря 2021 16:00
Все новости
Статьи о персоне
«Поток негатива»: Сысоева публично извинилась перед Муцениеце за оскорбления
Артистка пожалела о том, что ранее написала в сториз личного микроблога.
Написать
15 марта 2021 14:54
«Это Брэдли Купер»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала фанатам красавца-жениха
Наденька из Comedy влюбилась в голливудскую звезду.
Написать
16 февраля 2021 09:39
Тысяча евро за одну минуту: озвучены гонорары «безработных» звезд Comedy Woman
После закрытия проекта на телевидении артистки стали выступать на корпоративах.
Написать
5 февраля 2021 12:32
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом