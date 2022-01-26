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Карен Захаров
Карен Захаров
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Карен Захаров
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Дата рождения
21 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Карен Захаров
Родился 21 июня 1976 года. СССР (Россия).
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Фильмография Карен Захаров
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.0
Реставратор
детектив
2018, Россия
2.0
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Вожатый Михаил Галустян присматривает за детьми из будущего в трейлере фильма «Артек. Большое путешествие»
Премьера состоится уже этой весной.
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26 января 2022 13:23
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