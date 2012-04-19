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Киноафиша Фильмы Свидание

Свидание

Svidanie 18+
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О фильме

Молодой, неженатый, преуспевающий хирург Дмитрий Горин по совету сестры назначает свидание ее подруге — привлекательной учительнице Ане Светловой. Прекрасное создание, попав под действие алкоголя, на деловом обеде, столь важном для Дмитрия, теряет над собой контроль, и торжественное мероприятие превращается в кошмар.

В довершение ко всему преследуемый похожим на Терминатора поклонником Ани, Дима остается без работы, любимого мотоцикла и ему грозит тюремное заключение. Начавшись столь невинно, свидание превращается в бесконечную череду комичных ситуаций, погонь и драк, что, впрочем, не помешает возникшим чувствам перерасти в настоящую любовь.

Свидание - трейлер
Свидание  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 19 апреля 2012
Дата выхода
19 апреля 2012 Россия Централ Партнершип
19 апреля 2012 Беларусь
19 апреля 2012 Казахстан
20 апреля 2012 Латвия
20 апреля 2012 Литва
6 июня 2012 США
19 апреля 2012 Украина
20 апреля 2012 Эстония
Производство КиноБюро
Другие названия
Svidanie, Pasimatymas, Tikšanās, Свидание
Режиссер
Юсуп Бахшиев
В ролях
Владимир Кристовский
Владимир Кристовский
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Сергей Бадюк
Сергей Бадюк
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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