Молодой, неженатый, преуспевающий хирург Дмитрий Горин по совету сестры назначает свидание ее подруге — привлекательной учительнице Ане Светловой. Прекрасное создание, попав под действие алкоголя, на деловом обеде, столь важном для Дмитрия, теряет над собой контроль, и торжественное мероприятие превращается в кошмар.

В довершение ко всему преследуемый похожим на Терминатора поклонником Ани, Дима остается без работы, любимого мотоцикла и ему грозит тюремное заключение. Начавшись столь невинно, свидание превращается в бесконечную череду комичных ситуаций, погонь и драк, что, впрочем, не помешает возникшим чувствам перерасти в настоящую любовь.