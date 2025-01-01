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Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие, 2022: актеры и роли
Артек. Большое путешествие, 2022: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Карен Захаров
Армен Ананикян
В ролях
Михаил Галустян
Ян Цапник
Yan Tsapnik
Надежда Михалкова
Nadezhda Mikhalkova
Станислав Дужников
Екатерина Климова
Людмила Артемьева
Лиза Моряк
Евгений Пронин
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