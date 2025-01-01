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Киноафиша Фильмы Артек. Большое путешествие Артек. Большое путешествие, 2022: актеры и роли

Артек. Большое путешествие, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карен Захаров Карен Захаров Армен Ананикян
В ролях
Михаил Галустян Михаил Галустян Ян Цапник Ян Цапник Yan Tsapnik Надежда Михалкова Надежда Михалкова Nadezhda Mikhalkova Станислав Дужников Станислав Дужников Екатерина Климова Екатерина Климова Людмила Артемьева Людмила Артемьева Лиза Моряк Лиза Моряк Евгений Пронин Евгений Пронин Yevgeny Pronin Виталий Безруков Виталий Безруков Vitali Bezrukov Алексей Онежен Алексей Онежен
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