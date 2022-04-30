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Артек. Большое путешествие
Отзывы о фильме «Артек. Большое путешествие»
Артек. Большое путешествие
2022 / Россия
Трейлер
7.7
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Галина М
30 апреля 2022, 19:59
Оценка
Ходили сегодня с детьми, очень понравился, я вспомнила детство, все насмеялись от души. Фильм по сюжету похож на "Назад в будущее ".
30 апреля 2022, 19:59
0
1
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ivan.tishin12
2 мая 2022, 17:20
Оценка
Фильм,очень крутой,советую всем сходить!!!
2 мая 2022, 17:20
0
1
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gridneva2804
2 мая 2022, 17:48
Оценка
Неплохой фильм , много наивности , но хотя бы без грусти и печали , главные герои великолепны
2 мая 2022, 17:48
0
1
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Владислав Комендантов
3 мая 2022, 19:59
Оценка
Вчера сходили впервые за долгое время в кино. Выбрали Артек. Большое путешествие и не прогадали. Замечательный фильм переносит тебе во время, когда ты был в лагере.Ты очень хочешь, чтобы главные герои вернулись в настоящее время. Замечательная игра актёров. Станислав Дужников, Михаил Галустян, Екатерина Климова, Надежда Мтхалкова, Людмила Артемьева 👍! Приятно было увидеть сына Сергея Жукова Энжела. Рад, что все закончилось хорошо. И особенно то, что папа мальчика живой и родители не разводятся. Обязательно выбирайте этот фильм-не пожалеете
3 мая 2022, 19:59
1
3
Ответить
Александр Шибанов
7 мая 2022, 08:57
Оценка
Похоже теперь это мой стандартный отзыв после просмотра отечественного фильма: "Не г..но. Уже радует ...".
7 мая 2022, 08:57
0
2
Ответить
romankovera19
8 мая 2022, 12:12
Оценка
Советую схоить
8 мая 2022, 12:12
1
1
Ответить
ya.denis19091991
8 мая 2022, 21:23
Оценка
Отличный фильм, рекомендую!
8 мая 2022, 21:23
0
2
Ответить
lesi.akulova
9 мая 2022, 18:29
Оценка
Для семейного просмотра пойдет , легкий, смешной и интересный .
9 мая 2022, 18:29
0
1
Ответить
Станислав Ян
11 мая 2022, 15:11
Оценка
Фильм добрый. Но Артек в 88-м был другим. Я был в том году в Артеке от Казахстана. передать атмосферу лагеря не получилось. В Артеке никто не дрался. Туда приезжали в то время только лучшие из лучших. Но вернемся к фильму. Гаустян, наконец, сыграл хорошо. Отдельное спасибо. ждем продолжение.
11 мая 2022, 15:11
0
1
Ответить
Софья Мильковская
13 мая 2022, 20:18
Оценка
Хороший фильм, советую сходить
13 мая 2022, 20:18
1
1
Ответить
Андрей Мурашов
13 мая 2022, 22:22
Оценка
Хуже бывает только большие мозоли! И сценарий и актеры и игра и вообще всё! Постыдилсь бы так деньги зарабатывать дорогие сценаристы,актеры и тд.
13 мая 2022, 22:22
3
1
Ответить
Андрей Мурашов
13 мая 2022, 22:23
Оценка
Мне прям интересно кто пишет отзывы "прям очень хороший"))))
13 мая 2022, 22:23
1
0
Ответить
olgpodkopaeva
18 мая 2022, 16:15
Оценка
Отличный фильм!!!! Смотрели с детьми, смеялись и переживали вместе. Рекомендую к просмотру.
18 мая 2022, 16:15
0
0
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Алёна Сергеенко (Виретина)
21 мая 2022, 11:29
Оценка
Очень классный и добрый фильм! Отличный актёрский состав. Лучший фильм для просмотра всей семьёй. Хорошие шутки, чётко прослеживается линия сюжета и становления героев. Фильм будет интересен и взрослым, и детям. Вчера ходили в кино, а эмоции до сих пор зашкаливают) Не отказалась бы ещё раз пересмотреть.
Однозначно рекомендую!
21 мая 2022, 11:29
0
0
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Дарья Савельева
25 мая 2022, 11:24
Оценка
Совсем не понравился фильм - не вызвал никаких эмоций от слова "совсем". Сюжет избитый, игра актеров оставляет желать лучшего. Не советую к просмотру. Ощущение, что потратили абсолютно впустую время. К сожалению.
25 мая 2022, 11:24
0
1
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User
25 мая 2022, 15:25
Оценка
Отличный фильм!стоит вникнуться в него и понять суть.Не понимаю тех,кто пишет,что ужас.Атмосфера фильма - СССР😍
25 мая 2022, 15:25
0
0
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aska.belkina
29 мая 2022, 14:39
Фильм суперский, советую сходить
29 мая 2022, 14:39
0
0
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iro4ka-g
4 июня 2022, 15:30
Оценка
Хороший фильм для семейного просмотра, сходила с удовольствием
4 июня 2022, 15:30
0
0
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User
4 июня 2022, 19:40
Оценка
Классно
4 июня 2022, 19:40
0
0
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Марк Гапонов
7 июня 2022, 16:40
Оценка
Лучший Фильм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 июня 2022, 16:40
0
0
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bombila1946
8 июня 2022, 23:28
Оценка
Фильм неплохой,но если честно ожидали большего,посмотреть можно, особенно если дети понимают как было 35лет назад.
8 июня 2022, 23:28
0
0
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poshehonec
15 июня 2022, 09:34
Оценка
Спасибо, за экскурс в детство!\nХороший фильм!
15 июня 2022, 09:34
0
0
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Александр Кулик
22 июня 2022, 21:52
Оценка
Весёлый, добрый фильм. Интересный сюжет, красивые виды. Ходили семьёй, очень понравилось. Спасибо создателям фильма и артистам! \nНе согласен с предыдущим отзывом.
22 июня 2022, 21:52
0
0
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Вова Снецунц
26 июля 2022, 18:49
Оценка
Шикарный Фильм
26 июля 2022, 18:49
0
0
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Андрей Сн
10 сентября 2022, 14:01
Оценка
Твердая двойка. Дети играли отвратительно. Галустян вообще в фоновой роли. Зря потраченное время.
10 сентября 2022, 14:01
0
0
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