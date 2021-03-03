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Виталий Безруков
Виталий Безруков
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Виталий Безруков
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Дата рождения
1 января 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Белавино, Горьковская область (Нижегородская область), СССР (Россия)
Биография Виталия Безрукова
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Фильмография Виталия Безрукова
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.0
Излечить страх
биография, исторический, драма
2013, Украина / Беларусь
7.0
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Семейный подряд: отец и сын в одном кино
11 марта в прокат выходит боевик «День курка», в котором Фрэнк и Рио Грилло впервые разделили экран. Вспоминаем случаи, когда знаменитые отцы появлялись со своими сыновьями в одном кино.
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3 марта 2021 16:00
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