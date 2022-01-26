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Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
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Людмила Артемьева
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Дата рождения
10 февраля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Дессау, ГДР (Германия)
Рост
173 см
Биография Людмилы Артемьевой
Родилась 10 февраля 1963 года. Дессау, ГДР (Германия).
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Фильмография Людмилы Артемьевой
Чемпион. Только вперед!
приключения, драма
2023, Россия
0.0
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.0
Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
Помню – не помню!
комедия, мелодрама
2016, Россия
3.0
Кот Гром и заколдованный дом
анимация, семейный
2014, США / Бельгия
7.0
Снежная королева
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
6.0
Дублер
комедия
2012, Россия
6.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
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Вожатый Михаил Галустян присматривает за детьми из будущего в трейлере фильма «Артек. Большое путешествие»
Премьера состоится уже этой весной.
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26 января 2022 13:23
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
Многочисленные поклонники комедии ждали продолжение более восьми лет.
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11 января 2022 13:09
Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря
После долгих лет проблем с производством новые серии наконец появятся на экранах.
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21 декабря 2021 16:28
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Выпила и раскрыла всю правду: звезда «Сватов» проболталась о конфликте с коллегой
Татьяна Кравченко призналась, что не ладит с Людмилой Артемьевой.
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10 июля 2022 11:51
«Помолодела лет на 20»: Ольга Николаевна из «Сватов» шокировала преображением
Фанаты остались в восторге от обновленного имиджа знаменитости.
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17 апреля 2022 11:30
Преобразившаяся звезда «Сватов» заставила россиян ахнуть
Людмила Артемьева сменила имидж.
1 комментарий
16 апреля 2022 13:16
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