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Суд над чикагской семеркой
Суд над чикагской семеркой, 2020: актеры и роли
The Trial of the Chicago 7
Суд над чикагской семеркой
2020 / США / Великобритания / Индия
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7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Суд над чикагской семеркой, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аарон Соркин
Aaron Sorkin
В ролях
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Саша Барон Коэн
Sacha Noam Baron Cohen
Алекс Шарп
Alex Sharp
Джереми Стронг
Jeremy Strong
Яхья Абдул-Матин II
Yahya Abdul-Mateen II
Джон Кэрролл Линч
John Carroll Lynch
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Марк Райлэнс
Mark Rylance
Бен Шенкман
Ben Shenkman
Дж.Си. МакКензи
J. C. MacKenzie
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Ноа Роббинс
Noah Robbins
Дэн Флаэрти
Dan Flaherty
Джон Доумен
John Doman
Келвин Харрисон
Kelvin Harrison Jr.
Кэйтлин Фицджералд
Caitlin Fitzgerald
Макс Адлер
Max Adler
Майкл Китон
Michael Keaton
Кэтлин Гарретт
Kathleen Garrett
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