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Суд над чикагской семеркой Суд над чикагской семеркой
Киноафиша Фильмы Суд над чикагской семеркой Суд над чикагской семеркой, 2020: актеры и роли
The Trial of the Chicago 7 Суд над чикагской семеркой 2020 / США / Великобритания / Индия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Суд над чикагской семеркой, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аарон Соркин Аарон Соркин Aaron Sorkin
В ролях
Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Саша Барон Коэн Саша Барон Коэн Sacha Noam Baron Cohen Алекс Шарп Алекс Шарп Alex Sharp Джереми Стронг Джереми Стронг Jeremy Strong Яхья Абдул-Матин II Яхья Абдул-Матин II Yahya Abdul-Mateen II Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч John Carroll Lynch Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Марк Райлэнс Марк Райлэнс Mark Rylance Бен Шенкман Бен Шенкман Ben Shenkman Дж.Си. МакКензи J. C. MacKenzie Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella Ноа Роббинс Ноа Роббинс Noah Robbins Дэн Флаэрти Дэн Флаэрти Dan Flaherty Джон Доумен Джон Доумен John Doman Келвин Харрисон Келвин Харрисон Kelvin Harrison Jr. Кэйтлин Фицджералд Кэйтлин Фицджералд Caitlin Fitzgerald Макс Адлер Max Adler Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Кэтлин Гарретт Kathleen Garrett
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