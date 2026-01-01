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Эммануил Виторган
Emmanuil Vitorgan
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Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Emmanuil Vitorgan
Дата рождения
27 декабря 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Баку, Азербайджанская ССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Эммануил Виторган
Родился 27 декабря 1939 года. Баку, СССР (Азербайджан).
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Популярные фильмы
8.3
Нечаянные радости
(1972)
7.8
Дороги Анны Фирлинг
(1985)
7.7
Кортик
(1973)
Фильмография Эммануил Виторган
6.8
Новогоднее чудо
Novogodnee chudo
комедия, семейный
2024, Россия
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6.7
Не дождетесь
мелодрама
2023, Россия
3.6
Несмотря ни на что
драма
2021, Украина
Пункт пропуска. Офицерская история
военный
2021, Россия
6
Дед Морозов
военный
2020, Россия
5.3
Комета Галлея
Kometa Galleya
комедия, мелодрама
2020, Россия
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Рецензия
Испытание
драма, мелодрама, мини-сериал
2019, Украина
6.7
По ту сторону смерти
триллер, мистика
2018, Россия
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