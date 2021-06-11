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Антон Шагин
Антон Шагин
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Антон Шагин
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Дата рождения
2 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Антона Шагина
Родился 2 апреля 1984 года. Карачев, Брянская область, Россия.
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Фильмография Антона Шагина
Воздух
драма, военный
2023, Россия
0.0
Петрополис
фантастика, драма, триллер
2022, Россия
0.0
Северный ветер
драма
2020, Россия
7.0
Комета Галлея
комедия, мелодрама
2020, Россия
5.0
Конек-Горбунок
приключения, фэнтези
2020, Россия
6.0
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.0
Начало. Легенда о самбо
спорт, биография
2018, Россия
0.0
Мир вашему дому!
комедия, драма
2017, Украина
7.0
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Американские прокатчики приобрели права на показ российской сказки «Конек-Горбунок»
Премьера в США состоится в 2022 году.
Написать
11 июня 2021 16:52
Киносказка «Конек-Горбунок» собрала в отечественном прокате свыше миллиарда рублей
Это уже второй отечественный фильм в этом году, сборы которого превысили данный показатель.
Написать
10 марта 2021 12:57
Представлен финальный трейлер отечественной сказки «Конек-горбунок»
Премьера состоится уже 18 февраля.
Написать
9 февраля 2021 16:59
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Статьи о персоне
Звезда «Стиляг» Шагин раскрыл страшную семейную трагедию
Артист старается держать личную жизнь в тайне.
Написать
4 мая 2022 10:35
Антон Шагин объявил о съемках 2 сезона «Анки с Молдаванки» и показал фото в образе
Первый сезон проекта вышел в 2015 году.
Написать
11 октября 2021 08:40
«Негодуем из-за низких оценок»: фанаты поддержали Антона Шагина в «Танцах со звездами»
Актер показал свои танцевальные умения.
Написать
26 января 2021 11:56
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