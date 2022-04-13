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Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Daniil Spivakovsky
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Даниил Спиваковский
Daniil Spivakovsky
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Дата рождения
28 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Даниил Спиваковский
Родился 28 августа 1969 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Даниил Спиваковский
Казнь
триллер
2021, Россия
8.0
Комета Галлея
комедия, мелодрама
2020, Россия
5.0
Воротничок
драма, короткометражный
2017, Россия
5.0
Графомафия
комедия
2017, Россия
4.0
Клетка
триллер
2015, Россия
7.0
Душа шпиона
детектив, драма
2015, Россия
6.0
Совсем не простая история
драма, комедия
2013, Россия
4.0
Три дня с придурком
комедия
2012, Россия
5.0
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Следователь стремится исправить свою роковую ошибку в трейлере российского триллера «Казнь»
Картина была показана на нескольких зарубежных кинофестивалях.
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13 апреля 2022 14:16
«Графомафию» покажут на «Окне в Европу»
Сегодня в 14.30 в рамках фестиваля «Окно в Европу» состоится премьера картины «Графомафия». Фильм включен в программу «Выборгская премьера» и его
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7 августа 2017 11:06
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