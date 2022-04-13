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Даниил Спиваковский

Daniil Spivakovsky
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский Daniil Spivakovsky
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Дата рождения
28 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Даниил Спиваковский

Родился 28 августа 1969 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Даниил Спиваковский
Казнь
Казнь
триллер 2021, Россия
8.0
Комета Галлея
Комета Галлея
комедия, мелодрама 2020, Россия
5.0
Воротничок
Воротничок
драма, короткометражный 2017, Россия
5.0
Графомафия
Графомафия
комедия 2017, Россия
4.0
Клетка
Клетка
триллер 2015, Россия
7.0
Душа шпиона
Душа шпиона
детектив, драма 2015, Россия
6.0
Совсем не простая история
Совсем не простая история
драма, комедия 2013, Россия
4.0
Три дня с придурком
Три дня с придурком
комедия 2012, Россия
5.0
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Следователь стремится исправить свою роковую ошибку в трейлере российского триллера «Казнь» Картина была показана на нескольких зарубежных кинофестивалях.
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13 апреля 2022 14:16
«Графомафию» покажут на «Окне в Европу» Сегодня в 14.30 в рамках фестиваля «Окно в Европу» состоится премьера картины «Графомафия». Фильм включен в программу «Выборгская премьера» и его
Написать
7 августа 2017 11:06
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