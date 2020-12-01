«Комета Галлея»: Рецензия Киноафиши

Астрофизик с необычным именем Игнат Галлей полностью поглощен звездным небом в горной обсерватории, и лишь звонок о разводе заставляет его вернуться домой в Москву. Совсем скоро герой сталкивается с Таисией, которая не только моментально вскружила парню голову, но и познакомила его со своей большой семьей: с мамой, у которой проблемы с любовником, с язвительной младшей сестренкой и с эксцентричной аристократкой – бабушкой, мечтающей побывать в горах. Случайная встреча молодых людей переворачивает их жизнь с ног на голову и становится началом новой истории.

Перед приближающимся Новым годом людям обычно катастрофически не хватает огромной дозы сладкого и чудес. А что уж говорить про нынешний 2020-й – месяц за месяцем человечество ощущало утрату ориентиров и теряло надежду на светлое будущее. Для Гринча здесь, казалось бы, не осталось работы, а «Один дома» вместе с «Иронией судьбы» могут не спасти ситуацию, как это бывало прежде. Теперь всем нам нужны новые чистые истории, способные вдохнуть в последний месяц долгого года хоть капельку волшебства.

Комета Галлея

Однако это вовсе не значит, что кино должно быть пропитано магическим сюжетом и фантазийными героями. Достаточно увидеть на экране живых людей с горящими глазами, которые еще не потеряли способность мечтать и влюбляться. Именно такими персонажами наполнена лента Милены Фадеевой. Оборачиваясь в новогодний наряд с золотистыми гирляндами, этот фильм простыми методами рассказывает о судьбоносных решениях и о могущественной силе сокровенных желаний.

Таисия в исполнении Ани Чиповской представляет собой приземленную девушку, которая занимается тайским боксом и пытается избавиться от своего навязчивого поклонника. Игнат же, напротив, вечно витает в облаках и не всегда понимает, что происходит здесь, на земле, вокруг него. Абсолютно разные герои смогли принести тот баланс в жизни друг друга, которого не хватало до их непредвиденной встречи. История любви здесь нарочно упрощается, чтобы фильм ухватил ту легкость бытия, которую смогли уловить сами персонажи. Вот они танцуют под песню The Beatles и уже не могут жить друг без друга.

Комета Галлея

«Комета Галлея» не пытается быть чересчур новогодней или излишне слащавой. Мы наблюдаем за проблемами и забавными моментами героев в интерьере исторической квартиры с особой теплотой и нежностью. Чудеса здесь происходят такие же, какие могут произойти с любым из нас, окажись мы в нужном трамвае в нужный зимний вечер. А каждую сцену обволакивает трепет и доброта, что, даже если кто-то из героев плачет, на фоне играет вполне беззаботная мелодия. Очевидно, что режиссерка таким образом не хотела выходить за рамки заданного сюжета и решила сохранить теплое ощущение сказки перед сном. А главным достоинством картины, конечно же, является звезда Лия Ахеджакова, затмевающая всех своим артистизмом и энергией.

В конечном итоге у Фадеевой получилось сделать ненавязчивую и ровную предновогоднюю историю о людях, которые, как и все, что-то теряют и находят, в чем-то разочаровываются и кем-то очаровываются, немного тоскуют и много мечтают. Картина может понравится всем тем, кому не хватает благосклонных к зрителю историй, не намеренных сделать больно или оставить с чувством незавершенности. В то время, когда очередные «Елки» успели приесться, а на улицах города не видно должного количества белого снега, такие проекты, как «Комета Галлея», могут дать людям веру, что все непременно будет хорошо. Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-то да нужно.

Гульназ Давлетшина