Стрим-сервис Amazon Prime Video

Amazon Prime Video — американский сервис, предоставляющий доступ к видеоматериалам, принадлежит корпорации Amazon. В основном на платформе содержатся оригинальные фильмы и сериалы, произведенные или лицензированные компанией. Служба работает по всему миру за исключением некоторых закрытых стран, например материкового Китая и Ирана.

Платформа начала работать в сентябре 2006 года, спустя восемь лет на серверах отключили возможность легально скачивать приобретенные видео. В 2013 году состоялись премьеры сериалов, выпущенных специально для Amazon Prime. Через год вышел сериал «Очевидное», собравший положительные отзывы кинокритиков и получивший два «Золотых глобуса».

Чтобы выделить себя среди конкурентов и расширить аудиторию, владельцы платформы вкладываются в приобретение спортивного контента. Они получают эксклюзивные права на трансляцию матчей NFL и Премьер-лиги, Чемпионата США по теннису. В отчетах компании за 2020 год фигурирует цифра в 150 млн пользователей.

Сейчас на стриминге можно увидеть множество проектов собственного производства: «Человек в высоком замке», «Благие знамения», «Удивительная миссис Мейзел», «Пацаны» и многие другие.