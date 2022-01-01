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Стрим-сервис Amazon Prime Video

О стрим-сервисе

Amazon Prime Video — американский сервис, предоставляющий доступ к видеоматериалам, принадлежит корпорации Amazon. В основном на платформе содержатся оригинальные фильмы и сериалы, произведенные или лицензированные компанией. Служба работает по всему миру за исключением некоторых закрытых стран, например материкового Китая и Ирана.

Платформа начала работать в сентябре 2006 года, спустя восемь лет на серверах отключили возможность легально скачивать приобретенные видео. В 2013 году состоялись премьеры сериалов, выпущенных специально для Amazon Prime. Через год вышел сериал «Очевидное», собравший положительные отзывы кинокритиков и получивший два «Золотых глобуса».

Чтобы выделить себя среди конкурентов и расширить аудиторию, владельцы платформы вкладываются в приобретение спортивного контента. Они получают эксклюзивные права на трансляцию матчей NFL и Премьер-лиги, Чемпионата США по теннису. В отчетах компании за 2020 год фигурирует цифра в 150 млн пользователей.

Сейчас на стриминге можно увидеть множество проектов собственного производства: «Человек в высоком замке», «Благие знамения», «Удивительная миссис Мейзел», «Пацаны» и многие другие.

Фильмы
Старые ножи
Старые ножи
триллер 2022, США
0.0
Возвращайся ко мне
Возвращайся ко мне
комедия, семейный 2022, США
0.0
Нежный бар
Нежный бар
драма 2022, США
0.0
Мой полицейский
Мой полицейский
драма, мелодрама 2022, Великобритания
0.0
Тринадцать жизней
Тринадцать жизней
драма 2022, США
0.0
Без жалости
Без жалости
драма, криминал, боевик 2021, США
0.0
Карта прекрасных маленьких вещей
Карта прекрасных маленьких вещей
фэнтези 2021, США
0.0
Столкновение
Столкновение
фантастика, триллер 2021, Великобритания
0.0
Все фильмы
Сериалы
God of War
фэнтези, боевик , США
0.0
Сын удачи
комедия , США
0.0
Бегущий по лезвию 2099
фантастика, триллер , США
0.0
Сыновья Ананси
Сыновья Ананси
фэнтези , США
0.0
Последняя известная позиция
драма ,
0.0
Fallout
боевик, фантастика , США
0.0
Sin huellas
комедия, боевик, криминал 2022, Испания
0.0
Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти
драма, приключения, фэнтези 2022, США
0.0
Все сериалы
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