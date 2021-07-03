Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Война будущего Война будущего
Киноафиша Фильмы Война будущего Отзывы о фильме «Война будущего»
Tomorrow's War Война будущего 2021 / Канада
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Война будущего»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ан Бу 3 июля 2021, 01:06
Оценка
Иди туда не зная куда. Найди то не зная... а, нет, зная что нужно спасти.
Ахтунг. Спойлер.
Кучу гражданских кидают с парой военных, что бы победить чужих, которые уничтожили всех людей. Ну логично, ни кто не смог, эти смогут. Оружие не эффективно, тяжелую технику не используют, броню не успевают надеть. Чужие быстры, опасны, неуязвимы. Что реально в фильме, то как люди потеряли время, вместо технологий и подготовки военных решили слать людей прошлого на смерть, в тщетной попытке выиграть. Везде сплошные нестыковки и ляпы. Смотреть дома с попить чай и сходить до холодоса.
3 июля 2021, 01:06 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 48 комментариев
Флэш
Флэш 6 комментариев
Русалочка
Русалочка 8 комментариев
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед 1 комментарий
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App