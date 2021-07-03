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Война будущего
Отзывы о фильме «Война будущего»
Tomorrow's War
Война будущего
2021 / Канада
Трейлер
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Ан Бу
3 июля 2021, 01:06
Оценка
Иди туда не зная куда. Найди то не зная... а, нет, зная что нужно спасти.
Ахтунг. Спойлер.
Кучу гражданских кидают с парой военных, что бы победить чужих, которые уничтожили всех людей. Ну логично, ни кто не смог, эти смогут. Оружие не эффективно, тяжелую технику не используют, броню не успевают надеть. Чужие быстры, опасны, неуязвимы. Что реально в фильме, то как люди потеряли время, вместо технологий и подготовки военных решили слать людей прошлого на смерть, в тщетной попытке выиграть. Везде сплошные нестыковки и ляпы. Смотреть дома с попить чай и сходить до холодоса.
3 июля 2021, 01:06
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Ахтунг. Спойлер.
Кучу гражданских кидают с парой военных, что бы победить чужих, которые уничтожили всех людей. Ну логично, ни кто не смог, эти смогут. Оружие не эффективно, тяжелую технику не используют, броню не успевают надеть. Чужие быстры, опасны, неуязвимы. Что реально в фильме, то как люди потеряли время, вместо технологий и подготовки военных решили слать людей прошлого на смерть, в тщетной попытке выиграть. Везде сплошные нестыковки и ляпы. Смотреть дома с попить чай и сходить до холодоса.
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