Спаситель, 2021

Ветеран американской армии вступает в неравную схватку с марокканскими террористами, чтобы вызволить любимую жену из плена. Гари Дурдан, Серинда Свон и Энди Гарсия в остросюжетном боевике «Спаситель» режиссера Хичама Хаджи.

Брэд Пэкстон — спецназовец, побывавший в нескольких горячих точках. Во время последней спецоперации американец принял участие в кровавой перестрелке с членами группировки ИГИЛ. Проявив мужество, Брэд вышел из противостояния победителем, получив от правительства медаль за отвагу. Однако посттравматический синдром помешал ветерану быстро адаптироваться к гражданской жизни. Его мучили жуткие кошмары, в которых он продолжал сражаться на передовой, теряя верных товарищей. Лишь благодаря поддержке жены Кейт ему удалось побороть психологическую травму и вновь стать частью социума.

Возлюбленная отставного военного работает археологом и посещает самые труднодоступные уголки земного шара. Когда муж приходит в норму, она возобновляет карьеру, пользуясь каждым шансом. На этот раз профессиональный долг забрасывает ее в Марокко, где пройдут раскопки на важном историческом объекте. Но по прибытии на девушку нападает банда вооруженных преступников. Они берут Кейт в заложники и требуют выкуп в размере десяти миллионов долларов.

Представители ООН бездействуют, ведь на носу крупная сделка. Брэд вынужден взять спасение жены в собственные руки. Он прилетает в Марокко первым рейсом и вступает в схватку с террористами. Удастся ли ему в одиночку расправиться с целой бандой головорезов?