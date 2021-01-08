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Спаситель Спаситель
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Redemption Day

Спаситель, 2021

2021 / Марокко / США
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Остросюжетный боевик о борьбе с террористами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ветеран американской армии вступает в неравную схватку с марокканскими террористами, чтобы вызволить любимую жену из плена. Гари Дурдан, Серинда Свон и Энди Гарсия в остросюжетном боевике «Спаситель» режиссера Хичама Хаджи.

Брэд Пэкстон — спецназовец, побывавший в нескольких горячих точках. Во время последней спецоперации американец принял участие в кровавой перестрелке с членами группировки ИГИЛ. Проявив мужество, Брэд вышел из противостояния победителем, получив от правительства медаль за отвагу. Однако посттравматический синдром помешал ветерану быстро адаптироваться к гражданской жизни. Его мучили жуткие кошмары, в которых он продолжал сражаться на передовой, теряя верных товарищей. Лишь благодаря поддержке жены Кейт ему удалось побороть психологическую травму и вновь стать частью социума.

Возлюбленная отставного военного работает археологом и посещает самые труднодоступные уголки земного шара. Когда муж приходит в норму, она возобновляет карьеру, пользуясь каждым шансом. На этот раз профессиональный долг забрасывает ее в Марокко, где пройдут раскопки на важном историческом объекте. Но по прибытии на девушку нападает банда вооруженных преступников. Они берут Кейт в заложники и требуют выкуп в размере десяти миллионов долларов.

Представители ООН бездействуют, ведь на носу крупная сделка. Брэд вынужден взять спасение жены в собственные руки. Он прилетает в Марокко первым рейсом и вступает в схватку с террористами. Удастся ли ему в одиночку расправиться с целой бандой головорезов?

 

 

«Спаситель» — полнометражный дебют марокканца Хичама Хаджи в качестве режиссера.  До этого он работал продюсером на съемочной площадке кинокартин «Королева пустыни» (2014) Вернера Херцога, «Выжившие» (2017) Матье Тури и других.

Сценарий написан Хаджи в соавторстве с Лимором Сиваном и Сэмом Чуя.

В одном из интервью режиссер заявил, что история создана им под впечатлением от реальной трагедии, произошедшей с его подругой во время научной экспедиции в Африку. Она работала фотографом в международной организации Amnesty International и стала жертвой террористов, расстрелявших посетителей одного из кафе.

Еще одной важной составляющей фильма стала демонстрация точки зрения самих марокканцев. По словам Хаджи, который родился и вырос в этих краях, действия террористов далеко не всегда мотивированы религией. Режиссер также стремился показать, что подобные истории могут объединять людей, а не наоборот.

Основная часть сцен фильма снималась на натуре в Марокко. Здесь создавались даже те эпизоды, действие которых по сюжету проходят в Нью-Йорке.

Кастинг-директору Нэнси Фой удалось привлечь на роли второго плана сразу несколько звезд: Энди Гарсию («Крестный отец 2», «Одиннадцать друзей Оушена»), Сами Насери («Такси») и Роберта Неппера («Побег»).

При подготовке к съемкам исполнитель главной роли Гари Дурдан работал с координатором боев Халилом Харразом и каскадером Юнесом Бензакуром. Из-за ограниченного бюджета тренировки длились всего две недели по 5-6 часов в день, после чего сразу же стартовали съемки.

Будучи награжденным Почетной медалью за храбрость во время перестрелки с ИГИЛ, капитан морской пехоты США Брэд Пакстон страдает от долгосрочных последствий пребывания в зоне боевых действий. С поддержкой любящей жены Кейт Брэд пытается приспособиться к гражданской жизни.

Когда Кейт, известному археологу, предоставляется уникальная возможность сделать карьеру в Марокко, Брэд призывает ее не упускать этот шанс. Однако когда Кейт приезжает, ее берет в заложники террористическая группа, которая требует 10 миллионов долларов в качестве выкупа. Брэд мчится в Марокко, где посол США прекратил переговоры об освобождении Кейт после того, как сделка поставила под угрозу переговоры ООН о будущих поставках нефти в регионе. Когда раскрываются необычные обстоятельства похищения Кейт, Брэд вынужден использовать свои военные навыки в смелой и смертоносной операции, чтобы найти виновных и спасти женщину, которую он любит.

4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 февраля 2021
Премьера онлайн 12 января 2021
Премьера в мире 8 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик UMS Film
Режиссер
Хичам Хаджи
Хичам Хаджи
В ролях
Гари Дурдан
Гари Дурдан
Серинда Свон
Серинда Свон
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Мартин Донован
Мартин Донован
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спаситель 4 постера
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Наша рецензия
Брэд Пакстон (Гари Дурдан) – гордость морской пехоты США, опытный боец, поучаствовавший во множестве боевых конфликтов. От них он всё никак не может отойти: просыпается в ночи в холодном поту, места не может себе найти. Его понимающая жена Кейт (Серинда Свон) вовсю пытается ему помочь, но он же крутой мужик и морпех, поэтому старается справиться сам. Кейт выпадает отличный шанс отправиться на раскопки в Марокко. Брэд и Кейт однозначно сходятся во мнении, что нужно ехать. Но научная…
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Irma Lake 31 декабря 2020, 00:43
Шикарный фильм к 23 февраля! Обязательно посмотрите в кинотеатре! Много захватывающих кадров и невероятно красивых панорамных видов! 😍 😍 😍 😍 😎 😍 😍 😍 😍 😍 🙌 🙌 🚇
Владимир Московский 8 июня 2021, 00:06
В 90х годах прошлого века лучше снимали.
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12 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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