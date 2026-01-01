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Мартин Сенсмейер
Martin Sensmeier
Киноафиша
Персоны
Мартин Сенсмейер
Мартин Сенсмейер
Martin Sensmeier
Дата рождения
27 июня 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Анкоридж, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.5
1883
(2021)
7.6
Список смертников
(2022)
7.4
Освободитель
(2020)
Фильмография Мартин Сенсмейер
6.1
Ледяной предел
Ice Fall
триллер
2025, США
Смотреть трейлер
7.6
Список смертников
драма, триллер
2022, США
7.3
Аляска
драма
2022, США/Канада
5.1
Последняя охота
The Last Manhunt
вестерн
2022, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Девять жизней
Nine Bullets
триллер
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.5
1883
драма, приключения, вестерн, мини-сериал
2021, США
6.7
Резерфорд-Фоллз
комедия
2021, США
6.6
Ледяной драйв
The Ice Road
боевик
2021, США
Смотреть трейлер
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Новости о Мартин Сенсмейер
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