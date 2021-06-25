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Ледяной драйв Ледяной драйв
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The Ice Road Ледяной драйв 2021 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Ледяной драйв»

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Екатерина Жигунова 25 июня 2021, 19:43
Оценка
Очень понравился фильм, на одном дыхании ☺️☺️☺️
25 июня 2021, 19:43 Ответить
Наташа Трофимова 26 июня 2021, 00:47
Оценка
Крутой фильм!!! Очень понравился!!! И слезы, и радость!!! Побольше бы таких фильмов!
26 июня 2021, 00:47 Ответить
ElizavetaPersonal 26 июня 2021, 12:44
Пойду на него, лучше чем поддерживать русские 💩 фильмы
26 июня 2021, 12:44 Ответить
Александр Колесниченко 26 июня 2021, 23:47
Оценка
Супер все понравилось, актёрский состав хороший, есть сюжет, есть задумка, захватывает сразу!!! Можно ещё было придумать сценарий для фишберна, но и так неплохо!!! В общем 5из5!!!
26 июня 2021, 23:47 Ответить
aleksejsedyh41 28 июня 2021, 18:30
Оценка
Фильм очень Понравился! Смотрится на одном дыхании. Напряжение сохраняется весь фильм. В конце прослезился.
28 июня 2021, 18:30 Ответить
Annetblack14 30 июня 2021, 00:05
Оценка
НАРОД! Кто не смотрел - настоятельно советую. 1000 000 баллов из 1000 000. Очень талантливо, с чувством сделан фильм, в напряжении держит с первых кадров, сочувствуешь всем героям кроме того урода то ли из статистической службы то ли шпиона который в конце за свои скотства получает по заслугам и очень хочется чтобы все кончилось хорошо хотя до конца и не веришь в это. Помню фильм "Воздушный маршал" тоже с Л. Нисоном в котором тоже не верилось в хэппи энд так этот фильм снят в том же стиле. В общем - истинный бриллиант видно сразу. Молодцы и те, кто снимал, и актеры - сделали шедевр на все времена. Снимаю шляпу))).
30 июня 2021, 00:05 Ответить
Камиль Зарифов 30 июня 2021, 20:28
Оценка
Фильм норм
30 июня 2021, 20:28 Ответить
brandy090 14 июля 2021, 00:55
Оценка
Спасибо за шедевр, фильм потрясающий, в напряжении от начала до конца, даже прослезилась
14 июля 2021, 00:55 Ответить
nt.tanuxan90 18 июля 2021, 20:44
Оценка
Фильм не понравился. \nСмотрела только из-за Нильсона
18 июля 2021, 20:44 Ответить
Владимир Московский 4 сентября 2021, 02:06
Оценка
Хороший фильм,уж получше форсажа 9.И погони и убийства-сплошной экшн.Незря потраченое время.
4 сентября 2021, 02:06 Ответить
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