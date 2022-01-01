Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джонатан Хенсли

Джонатан Хенсли

Jonathan Hensleigh
Джонатан Хенсли
Джонатан Хенсли Jonathan Hensleigh
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 февраля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Мидлсекс, США
Биография Джонатан Хенсли

Фильмография Джонатан Хенсли
Ледяной драйв
Ледяной драйв
боевик 2021, США
7.0
Ирландец
Ирландец
боевик, криминал 2011, США
7.0
Каратель
Каратель
боевик, приключения, триллер 2004, США / Германия
7.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши