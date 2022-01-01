Дальнобойщики – это те, кого люди практически не замечают, но чья жизнь порой интереснее любого кино.

Пять лучших фильмов про дальнобойщиков

Жизнь профессиональных водителей большинству людей кажется скучной. Ведь почти все свободное время они проводят в пути. Но кинорежиссеры уверены, что в любой профессии можно найти что-нибудь интересное. Героями следующей подборки станут дальнобойщики, для которых простая перевозка груза превратилась в опасное дело. Главным героям предстоит рисковать собственной жизнью, чтобы доставить машину в пункт назначения.

Стукач

Сюжет этого фильма основан на реальных событиях, хотя и приукрашен художественным вымыслом. Главную роль в драматическом триллере сыграл Дуэйн Джонсон. Его персонаж – Джон – хозяин фирмы по продаже строительных материалов. Он законопослушный гражданин, но сын попадает в серьезную передрягу. Парню грозит 10 лет тюрьмы из-за наркотиков.

Единственный способ спасти его – вывести на чистую воду настоящих дельцов. Джон должен внедриться в картель и сообщать полиции обо всех поставках. Мужчина должен перевезти крупную партию кокаина для картеля.

В этой поездке на кону будет стоять не только свобода сына, но и его собственная жизнь.

Черный пес

Каждый дальнобойщик из этого фильма знает легенду о черном псе. Тот, кто однажды встретит эту собаку, вскоре столкнется с чем-то ужасным. Однажды сон, в котором является черный пес, увидел и Джек Круз. Недавно он вышел из тюрьмы за то, что случайно сбил человека.

Полиция следит за каждым его шагом. Работы, как и денег, нет. Но Джек должен заботиться о жене и ребенке. Чтобы наладить дела, он соглашается перевезти груз из Атланты в Нью-Джерси. Но по пути на машину совершают несколько нападений. Джек собирается выйти из игры, но для этого уже слишком поздно. Его жену и дочь взяли в заложники.

И теперь он любой ценой должен доставить груз в нужное место.

Слон

Популярный музыкант Сергей Шнуров периодически появляется в эпизодических ролях. Но в этой ленте он сыграл главного героя – дальнобойщика Зарезина, который перевозит циркового слона по кличке Бодхи. Животное нуждается в дорогостоящих лекарствах, на которые у владельцев нет денег. Тогда руководство принимает решение усыпить слона.

Перевозить животное доверили мрачному и ворчливому Зарезину. К нему в кабину случайно попадает девочка из цирковой труппы. Она не осознает, что Бодхи должны усыпить, и верит в лучшее. Вскоре мрачный мужчина поймет, что слон – необыкновенное животное. Каждый, кто его видит, внутренне преображается.

Так и Зарезин с девочкой вскоре поймут нечто важное для себя.

Шепот дороги ужасов

Британский триллер рассказывает историю молодой пары, которая оказалась в смертельной ловушке. Зэйкс и Бэт направляются домой по пустынной трассе. Впереди сотни километров пути и ни одного человека. Неожиданно на дорогу выскакивает фура. Молодой человек с трудом уходит от столкновения, а грузовик скрывается в ночной тьме.

Но на огромной скорости дверь автомобиля ненадолго распахнулась. И молодая пара увидела внутри фуры связанную окровавленную девушку. Зэйкс и Бэт отправляются к ближайшей заправке, чтобы позвонить в полицию.

Когда парень возвращается к автомобилю, то видит, что девушка пропала.

Смоки и Бандит

Классический комедийный боевик был снят в 70-х годах, но до сих пор считается образцовым в своем жанре. Богатые жители Техаса ищут дальнобойщика, который согласился бы перевезти пиво в штат Джорджия. По законам штата того времени это считалось бутлегерством, поэтому смельчаков немного.