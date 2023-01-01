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Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла, 2019: актеры и роли
Richard Jewell
Дело Ричарда Джуэлла
2019 / США
Трейлер
8.0
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Дело Ричарда Джуэлла, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Оливия Уайлд
Olivia Wilde
Джон Хэмм
Jon Hamm
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Нина Арианда
Nina Arianda
Пол Уолтер Хаузер
Paul Walter Hauser
Иэн Гомес
Ian Gomez
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Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
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