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Нина Арианда
Нина Арианда Nina Arianda
Киноафиша Персоны Нина Арианда

Нина Арианда

Nina Arianda

Дата рождения
18 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Манхэттен, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актер озвучки

Биография Нины Арианды

Родилась 18 сентября 1984 года. Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Удивительная миссис Мейзел 8.6
Удивительная миссис Мейзел (2017)
Хорас и Пит 8.4
Хорас и Пит (2016)
Мастер не на все руки 8.1
Мастер не на все руки (2015)

Фильмография Нины Арианды

Ненасытные люди 5.5
Ненасытные люди Greedy People
комедия 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Банг-Банг 7.9
Банг-Банг Bang Bang
комедия, драма 2024, США
Братья Вентура: Сияющая кровь сердца бабуина 7.9
Братья Вентура: Сияющая кровь сердца бабуина The Venture Bros.: Radiant Is the Blood of the Baboon Heart
анимация 2023, США
Быть Рикардо 6.6
Быть Рикардо Being the Ricardos
биография, драма 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дело Ричарда Джуэлла 7.7
Дело Ричарда Джуэлла Richard Jewell
драма 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Стэн и Олли 7.2
Стэн и Олли Stan & Ollie
драма, комедия, биография 2018, Великобритания / Канада / США
Удивительная миссис Мейзел 8.6
Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия 2017, США
Хорас и Пит 8.4
Хорас и Пит
драма, комедия, мини-сериал 2016, США
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Новости о Нине Арианде
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