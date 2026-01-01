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Нина Арианда
Nina Arianda
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Персоны
Нина Арианда
Нина Арианда
Nina Arianda
Дата рождения
18 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Манхэттен, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Биография Нины Арианды
Родилась 18 сентября 1984 года. Нью-Йорк, США.
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