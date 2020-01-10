Наша рецензия

Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер) – человек, всю жизнь мечтавший защищать закон и порядок. В 1996 году он устраивается охранником в Олимпийский парк (в Атланте как раз проходят Олимпийские игры) и во время дежурной смены замечает под скамейкой бесхозный рюкзак. Коллеги поначалу лениво отмахиваются: ложная тревога, наверняка кто-то просто его забыл. Но Джуэлл настаивает на том, что действовать нужно по протоколу, и вызванные на место саперы обнаруживают в рюкзаке взрывное устройство.…