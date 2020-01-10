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Дело Ричарда Джуэлла Дело Ричарда Джуэлла
Киноафиша Фильмы Дело Ричарда Джуэлла Отзывы о фильме «Дело Ричарда Джуэлла»
Richard Jewell Дело Ричарда Джуэлла 2019 / США
8.0 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Дело Ричарда Джуэлла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер) – человек, всю жизнь мечтавший защищать закон и порядок. В 1996 году он устраивается охранником в Олимпийский парк (в Атланте как раз проходят Олимпийские игры) и во время дежурной смены замечает под скамейкой бесхозный рюкзак. Коллеги поначалу лениво отмахиваются: ложная тревога, наверняка кто-то просто его забыл. Но Джуэлл настаивает на том, что действовать нужно по протоколу, и вызванные на место саперы обнаруживают в рюкзаке взрывное устройство.…

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Эмма Просто-Эмма 10 января 2020, 19:34
Оценка
Ксения Реутова,спасибо за ваши отзывы к фильмам.Всегда очень информативно,прекрасный слог,приятно читать.Обязательно пойду на этот фильм Иствуда. Не перестаю восхищаться его творчеством.Особенно, чего стоят его Подмена и Гран-Торино. Одним словом-гений! Самое интересное,что он и музыку сам частенько пишет для своих фильмов.. А если учесть,что он уже в 60-х был звездой в вестернах и что в "Назад в будущее "главный герой назвался именем Клинта Иствуда в 3-ей части,понятно что речь идет о живой легенде.Ведь этому бравому дядьке вот-вот стукнет 90!!! И просто глупо пропускать его проекты.
10 января 2020, 19:34 Ответить
Галина Михайлова 10 января 2020, 22:43
Оценка
Не тратьте время и деньги на эту нудятину!!! Это Ужасно!!!
10 января 2020, 22:43 Ответить
bonsay1990 11 января 2020, 00:39
Оценка
Хороший фильм. Пишу первый раз отзыв, но не для того что бы рассказать о фильме, а для того, что бы напомнить о правилах поведения в кинотеатре. Элементарно выключать звук на телефоне. Но сегодня столкнулся с тупой овцой, которая смотрела видео в инстаграмме на телефоне на всю громкость. Это верх не уважения. Не интересен фильм, выйди и стой на улице. У меня всё. Приятного вам просмотра. Фильм рекомендую.
11 января 2020, 00:39 Ответить
sabinamustafaeva 21 января 2020, 03:18
Оценка
Фильм, пожалуй, больше рекомендую к просмотру, чем нет.
Есть ощущение затянутости и медленного развития сюжета в самом начале. Но далее действия, за этим интересно смотреть.
21 января 2020, 03:18 Ответить
Леха 29 января 2020, 03:10
Оценка
Очень добротное душевное кино. Кастинг великолепный. Пухлик реально воспринимается как живой обычный охранник, а не персонаж фильма. Жаль его без номинации оставили. Отличная динамика между ним и Рокуэллом, во второй половине даже есть где посмеяться.
29 января 2020, 03:10 Ответить
Эля Зарипова 30 января 2020, 16:28
Оценка
Отличный фильм!!!жизненный
30 января 2020, 16:28 Ответить
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