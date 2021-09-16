Мужские слезы, 2021

Одинокий старик отправляется в свое финальное путешествие, в котором его сопровождает мексиканский подросток, преследуемый группой вооруженных наемников. Клинт Иствуд в драматическом нео-вестерне «Мужские слезы» по мотивам одноименного романа Н. Ричарда Нэша. Легендарный голливудский актер не только возвращается на экраны, но и вновь занимает режиссерское кресло.

Майку Майло (Клинт Иствуд) уже глубоко за восемьдесят. Когда-то он был звездой родео, но теперь с трудом сводит концы с концами на задворках Техаса. У пенсионера нет ни друзей, ни близких, с которыми он мог бы разделить последние годы. Однажды к пожилому ковбою обращается его бывший босс Гордон Полк (Дуайт Йоакам), незаконнорожденный сын которого угодил в серьезные неприятности. Майку требуется пересечь мексиканскую границу и вызволить непутевого подростка Рафаэля (Эдуардо Минетт) из лап преступников. Невзирая на возраст, старик соглашается на рискованную авантюру.

Сев за руль своего заржавевшего автомобиля, Майк выдвигается в путь, встречая самых неординарных личностей. Когда дело доходит до главного, ветеран, повидавший на своем веку и не такое, похищает Рафа и везет в США, рассчитывая, что трудности позади. Но он не учел тяжелый характер юноши, не нуждающегося в чьей-либо помощи. Кроме того, по их следу продолжают идти головорезы, получившие приказ любой ценой вернуть Рафаэля назад в Мексику. Чтобы выжить, двум непохожим людям из разных культур и эпох необходимо прийти к взаимопониманию. Каким окажется финал этой поездки?