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Cry Macho

Мужские слезы, 2021

2021 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Одинокий старик отправляется в свое финальное путешествие, в котором его сопровождает мексиканский подросток, преследуемый группой вооруженных наемников. Клинт Иствуд в драматическом нео-вестерне «Мужские слезы» по мотивам одноименного романа Н. Ричарда Нэша. Легендарный голливудский актер не только возвращается на экраны, но и вновь занимает режиссерское кресло.

Майку Майло (Клинт Иствуд) уже глубоко за восемьдесят. Когда-то он был звездой родео, но теперь с трудом сводит концы с концами на задворках Техаса. У пенсионера нет ни друзей, ни близких, с которыми он мог бы разделить последние годы. Однажды к пожилому ковбою обращается его бывший босс Гордон Полк (Дуайт Йоакам), незаконнорожденный сын которого угодил в серьезные неприятности. Майку требуется пересечь мексиканскую границу и вызволить непутевого подростка Рафаэля (Эдуардо Минетт) из лап преступников. Невзирая на возраст, старик соглашается на рискованную авантюру.

Сев за руль своего заржавевшего автомобиля, Майк выдвигается в путь, встречая самых неординарных личностей. Когда дело доходит до главного, ветеран, повидавший на своем веку и не такое, похищает Рафа и везет в США, рассчитывая, что трудности позади. Но он не учел тяжелый характер юноши, не нуждающегося в чьей-либо помощи. Кроме того, по их следу продолжают идти головорезы, получившие приказ любой ценой вернуть Рафаэля назад в Мексику. Чтобы выжить, двум непохожим людям из разных культур и эпох необходимо прийти к взаимопониманию. Каким окажется финал этой поездки?

О начале работы над фильмом стало известно в октябре 2019 года.

Над сценарием работали Ник Шенк и Н.Ричард Нэш.

Фильм основан на романе Н. Ричарда Нэша 1975 года. И хотя изначально роман был написан как сценарий, Нэш решил превратить его в художественное произведение, а Клинт Иствуд впервые рассмотрел вопрос об экранизации в 1988 году.

Актер Арнольд Шварценеггер долгое время рассматривался на главную роль в версии режиссера Брэда Фурмана, которая была анонсирована на Каннском кинофестивале 2011 года, однако актер покинул проект после развода с Марией Шрайвер.

Съемки стартовали в ноябре 2020 года и проходили в Альбукерке. Затем съемочная группа переместилась в округ Сокорро, а в декабре 2020 года в Белен, где ресторан Montaño's был превращен в кафе для съемок. Также локациями стали Сандовал, Валенсия и Берналилло в штате Нью-Мексико. Из-за пандемии каждый член съемочной группы должен был соблюдать строгие правила безопасности.

Над фильмом работали около 250 членов постоянной съемочной группы, а также более 600 статистов из штата Нью-Мексико.

Предыдущий фильм режиссера «Дело Ричарда Джуэлла» собрал в прокате 44 миллиона долларов, а актриса Кэти Бейтс за роль в фильме заработала себе номинацию на премию «Оскар». Другой фильм режиссера 2018 года «Наркокурьер», в котором Иствуд также сыграл главную роль, собрал в международном прокате 185 миллионов долларов.

После того, как жена и ребенок конезаводчика и победителя Кентуккийского дерби были убиты, он впал в депрессию, заливая горе алкоголем. Однажды инвестор предлагает герою выбор: либо я тебя увольняю, либо ты вернешь мне сына, который живет с моей бывшей женой в Мексике. Бедняга соглашается, и в результате значительная часть картины превращается в роуд-муви «взрослый и ребенок в машине».

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Fernanda Urrejola
Дуайт Йокам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мужские слезы 2 постера
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События нового драматического вестерна Клинта Иствуда разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века. Главный герой — Майк Майло (сам Клинт Иствуд), экс-звезда родео, чья минута славы давно и безутешно угасла. Когда-то Майк побеждал на всевозможных соревнованиях, но годы взяли свое — пришлось уйти из опасной отрасли. Работодатель Майка, Говард Полк (Дуайт Йоакам), предлагает ему «последнее» дельце — поехать в Мексику, чтобы вызволить оттуда своего сына,…
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Клинт Иствуд ответил, почему в столь преклонном возрасте он продолжает сниматься в кино Он еще не все сказал. 
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21 сентября 2021 15:49
«Шан-Чи и легенда десяти колец» остается лидером американского проката Кинокомикс Marvel в шаге от звания самого кассового фильма года в США. 
Написать
20 сентября 2021 15:39
Ожидается, что «Шан-Чи» останется лидером американского проката, опередив «Мужские слезы» Клинта Иствуда Блокбастер от Marvel имеет все шансы стать первым фильмом эпохи пандемии, которому удастся заработать на американском рынке $200 млн.
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16 сентября 2021 13:23
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