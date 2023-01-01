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Хэллоуин убивает Хэллоуин убивает
Киноафиша Фильмы Хэллоуин убивает Хэллоуин убивает, 2021: актеры и роли
Halloween Kills Хэллоуин убивает 2021 / США
6.8 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Хэллоуин убивает, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Гордон Грин Дэвид Гордон Грин David Gordon Green
В ролях
Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Энди Мэтичак Энди Мэтичак Andi Matichak Кайл Ричардс Кайл Ричардс Kyle Richards Дилан Арнольд Дилан Арнольд Dylan Arnold Ник Касл Ник Касл Nick Castle
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