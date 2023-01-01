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Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
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Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает, 2021: актеры и роли
Halloween Kills
Хэллоуин убивает
2021 / США
Трейлер
6.8
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Хэллоуин убивает, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Гордон Грин
David Gordon Green
В ролях
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Джуди Грир
Judy Greer
Энтони Майкл Холл
Anthony Michael Hall
Энди Мэтичак
Andi Matichak
Кайл Ричардс
Kyle Richards
Дилан Арнольд
Dylan Arnold
Ник Касл
Nick Castle
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