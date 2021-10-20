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Хэллоуин убивает Хэллоуин убивает
Киноафиша Фильмы Хэллоуин убивает Отзывы о фильме «Хэллоуин убивает»
Halloween Kills Хэллоуин убивает 2021 / США
6.8 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Хэллоуин убивает»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Хэллоуин, 2018 год. Представительницы трех поколений семьи Строуд бросают Майкла Майерса умирать в подвале горящего здания, наивно предположив, что в полувековой борьбе с маньяком поставлена точка. Однако пожарные неосмотрительно вызволяют безумца из-под обломков, обрекая жителей Хэддонфилда на новую бойню. Сложно говорить об очередном продолжении многострадальной хоррор-франшизы, не пропев дифирамбы оригиналу. Бесспорно, «Хэллоуин» Джона Карпентера не был первопроходцем в жанре…

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Дарина Марина 20 октября 2021, 15:05
Оценка
Как то странно я в инете его сегодня посмотрела а он выйдет только 21, а так фильм норм.
20 октября 2021, 15:05 Ответить
Дарья Меньщикова 22 октября 2021, 19:01
Оценка
Полное говно ! Прям разочарование
22 октября 2021, 19:01 Ответить
Камиль Зарифов 23 октября 2021, 17:08
Фильм норм)
23 октября 2021, 17:08 Ответить
dotaspb87 23 октября 2021, 17:58
Оценка
Нормальный для своего жанра, раз посмотреть можно
23 октября 2021, 17:58 Ответить
Егор Резчиков 23 октября 2021, 20:49
Оценка
Бред полный
23 октября 2021, 20:49 Ответить
Baklitskaya.Ksenia 23 октября 2021, 21:58
Оценка
Отличный фильм, рекомендую💪🏻
23 октября 2021, 21:58 Ответить
Иван Третьяков 23 октября 2021, 22:39
Отличный фильм 2 часа прошли незаметно
23 октября 2021, 22:39 Ответить
ஐღ๑Оксана Воронцоваஐღ๑ 25 октября 2021, 19:37
Оценка
Не тратьте свое время и деньги на этот фильм😩😩
25 октября 2021, 19:37 Ответить
katja9407 25 октября 2021, 21:03
Оценка
Полная чушь, ничего страшного! Не советую
25 октября 2021, 21:03 Ответить
User 26 октября 2021, 10:32
Оценка
Фильм держит в напряжении
26 октября 2021, 10:32 Ответить
Георгий Машковцев 26 октября 2021, 11:13
Шляпа галимая, ожидал лучшего!😰
26 октября 2021, 11:13 Ответить
dikuksina 28 октября 2021, 06:36
Оценка
Зря потраченное время. Фильм никакой, никакого сюжета или интриги, просто бессмертный и непобедимый Майкл, которому с такими способностями во вселенной Марвел появиться бы.
28 октября 2021, 06:36 Ответить
Максим Евдокимов 30 октября 2021, 01:37
Оценка
Мне фильм очень понравился. 👍👍👍👍 С нетерпением жду продолжение
30 октября 2021, 01:37 Ответить
Илона Васильевна 30 октября 2021, 08:39
Шлакоблок
30 октября 2021, 08:39 Ответить
User 2 ноября 2021, 23:44
Оценка
Не знаю нормально это или нет, но я пол фильма смеялась 😂. Так что советую фильм. Ну и как в любом триллере, бесило что герои фильма тупят.
2 ноября 2021, 23:44 Ответить
User 4 ноября 2021, 10:16
Оценка
Фильм доя своего жанра хороший! Давно не было в жтом жанре нормальных фильмов!)
4 ноября 2021, 10:16 Ответить
Данил Узиков 10 июня 2022, 09:41
Оценка
мне очень понравился этот фильм хэллоуин убивает я смотрел вкинотетре прошлого года в октябре и в зале был пустой в другом кинотеатре
10 июня 2022, 09:41 Ответить
Данил Узиков 15 июня 2022, 08:45
Оценка
мне это фильм понравился очень
15 июня 2022, 08:45 Ответить
geworce 25 октября 2022, 19:51
Оценка
Крутой фильм
25 октября 2022, 19:51 Ответить
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