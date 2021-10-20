Хэллоуин, 2018 год. Представительницы трех поколений семьи Строуд бросают Майкла Майерса умирать в подвале горящего здания, наивно предположив, что в полувековой борьбе с маньяком поставлена точка. Однако пожарные неосмотрительно вызволяют безумца из-под обломков, обрекая жителей Хэддонфилда на новую бойню. Сложно говорить об очередном продолжении многострадальной хоррор-франшизы, не пропев дифирамбы оригиналу. Бесспорно, «Хэллоуин» Джона Карпентера не был первопроходцем в жанре…
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