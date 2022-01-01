Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Russian World Vision

Прокатчик Russian World Vision

О прокатчике

Компания Russian World Vision образовалась в 2010 году, а с 2016-го в ней открылось кинопрокатное подразделение. Она осуществляет широкий спектр прав, в которые входят: покупка и дистрибуция ТВ-контента для телеканалов России и зарубежья, покупка и дистрибуция DVD-прав, кинопроизводство и дистрибуция кинофильмов.

Russian World Vision привозит для проката в Россию независимые картины самого разного масштаба. Многие из них стали хитами на известных кинофестивалях. Под знаком Russian World Vision в кинотеатрах можно было посмотреть такие ленты, как «Сын Саула, «Путешествие из Парижа», «Чужая страна» и «Закон рынка». А первым фильмом, к производству которого причастна компания,  стала отечественная комедия «Одноклассницы».

Russian World Vision сотрудничает со всеми телеканалами, а также другими кинопрокатными компаниями, в числе которых «Люксор» и Bazelevs.

Фильмы
Черные мухи
триллер, драма , США
0.0
Решала: Брат
Решала: Брат
боевик, драма, триллер 2022, Россия
0.0
Скрежет
Скрежет
ужасы 2022, Финляндия / Швеция
0.0
Смотреть за 1 рубль
Пассажиры ночи
Пассажиры ночи
драма 2022, Франция
0.0
Звезды мне укажут путь
Звезды мне укажут путь
семейный, музыка, мелодрама 2022, Россия
0.0
Развод в стиле кунг-фу
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма 2022, Франция / Бельгия
0.0
9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить
комедия, драма 2021, Франция / Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Solo
Solo
документальный, музыка 2021, Россия
0.0
Все фильмы
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши