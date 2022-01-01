Прокатчик Russian World Vision

Компания Russian World Vision образовалась в 2010 году, а с 2016-го в ней открылось кинопрокатное подразделение. Она осуществляет широкий спектр прав, в которые входят: покупка и дистрибуция ТВ-контента для телеканалов России и зарубежья, покупка и дистрибуция DVD-прав, кинопроизводство и дистрибуция кинофильмов.

Russian World Vision привозит для проката в Россию независимые картины самого разного масштаба. Многие из них стали хитами на известных кинофестивалях. Под знаком Russian World Vision в кинотеатрах можно было посмотреть такие ленты, как «Сын Саула, «Путешествие из Парижа», «Чужая страна» и «Закон рынка». А первым фильмом, к производству которого причастна компания, стала отечественная комедия «Одноклассницы».

Russian World Vision сотрудничает со всеми телеканалами, а также другими кинопрокатными компаниями, в числе которых «Люксор» и Bazelevs.