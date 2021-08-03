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Мэтт Хейнеман

Matthew Heineman
Мэтт Хейнеман
Мэтт Хейнеман Matthew Heineman
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Мэтта Хейнемана

Фильмография Мэтта Хейнемана
Частная война
Частная война
биография, драма, военный 2018, Великобритания / США
6.0
Город призраков
Город призраков
документальный 2017, США
7.0
Земля картелей
Земля картелей
документальный, боевик, военный 2015, Мексика / США
7.0
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Эйса Гонсалес сыграет главную роль в байопике о легенде мексиканского кино Марии Феликс Проект курирует создатель «Частной войны». 
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3 августа 2021 14:43
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