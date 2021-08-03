Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэтт Хейнеман
Мэтт Хейнеман
Matthew Heineman
О персоне
Фильмография
Новости
Мэтт Хейнеман
Matthew Heineman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Мэтта Хейнемана
Развернуть
Фильмография Мэтта Хейнемана
Частная война
биография, драма, военный
2018, Великобритания / США
6.0
Город призраков
документальный
2017, США
7.0
Земля картелей
документальный, боевик, военный
2015, Мексика / США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эйса Гонсалес сыграет главную роль в байопике о легенде мексиканского кино Марии Феликс
Проект курирует создатель «Частной войны».
Написать
3 августа 2021 14:43
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»