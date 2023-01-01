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Частная война
Частная война, 2018: актеры и роли
A Private War
Частная война
2018 / Великобритания / США
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Частная война, 2018: актеры и роли
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Режиссер
Мэтт Хейнеман
Matthew Heineman
В ролях
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Том Холландер
Tom Hollander
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Фэй Марсей
Faye Marsay
Грег Уайз
Greg Wise
Имоджен Кинг
Imogene King
Кори Джонсон
Corey Johnson
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