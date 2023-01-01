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Частная война Частная война
Киноафиша Фильмы Частная война Частная война, 2018: актеры и роли
A Private War Частная война 2018 / Великобритания / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Частная война, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Хейнеман Мэтт Хейнеман Matthew Heineman
В ролях
Розамунд Пайк Розамунд Пайк Rosamund Pike Джейми Дорнан Джейми Дорнан Jamie Dornan Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Фэй Марсей Фэй Марсей Faye Marsay Грег Уайз Грег Уайз Greg Wise Имоджен Кинг Imogene King Кори Джонсон Кори Джонсон Corey Johnson
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